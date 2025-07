Real Madryt znalazł następcę Courtoisa? To byłby wielki transfer

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Donnarumma pojawił się na radarze Realu Madryt

Real Madryt nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii transferów w aktualnym letnim okienku. W klubie cały czas analizuje się dostępne opcje. Coraz bardziej realne wydaje się odejście Gianluigiego Donnarummy z Paris Saint-Germain. Włoski golkiper ma ważny kontrakt jeszcze tylko przez rok i nie porozumiał się z francuskim gigantem w sprawie jego przedłużenia. W związku z tym 26-latek może zostać sprzedany.

Bramkarz znajduje się na liście życzeń Galatasaray, kilku klubów z Arabii Saudyjskiej oraz europejskich gigantów, takich jak m.in. Real. Królewscy mają raczej spokojną sytuację w bramce. Thibaut Courtois ma przedłużyć kontrakt do 2027 roku, a Andrij Łunin jest zmiennikiem Belga i póki co nie wydaje się, żeby miał odejść z Santiago Bernabeu.

Mimo to Los Blancos jak sugeruje „Defensa Central” przyglądają się sytuacji Donnarummy. Obecnie nie jest on ich celem transferowym, ale w zależności od rozwoju wydarzeń sytuacja może się zmienić. Problemem są jednak napięte relacje pomiędzy oboma klubami. Real musiałby liczyć na to, że sam zawodnik wymusi odejście i uzna hiszpańskiego giganta za jedyny możliwy kierunek.

Na razie nie wykonano żadnego ruchu w tej sprawie, ale w przypadku problemów przedłużeniem kontraktu Courtoisa lub odejścia Łunina, wszystko może się zmienić. Wartość włoskiego bramkarza szacuje się na 40 milionów euro.

