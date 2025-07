Real Madryt utrzymuje twarde stanowisko wobec Viniciusa

David Torres Alcázar / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt nadal gotowy przyjąć ofertę za Viniciusa

Real Madryt postanowił utrzymać decyzję wobec Viniciusa, który oczekuje zrównania swoich zarobków z Kylianem Mbappe. Brazylijski skrzydłowy ma obecnie kontrakt do 2027 roku i na jego mocy zarabia 15 milionów euro rocznie. Gwiazdor pragnie jednak podwyżki, która zbliżyłaby go do obecnych zarobków Francuza, uzyskującego 23 miliony euro netto za sezon włącznie z bonusami.

Obecna sytuacja Viniciusa nie należy do najlepszych, zwłaszcza po sezonie, w którym jego forma odbiegała od oczekiwanego poziomu. Zawodnik rozegrał 58 meczów i zdobył 22 bramki, co było istotnym spadkiem w porównaniu do wcześniejszego sezonu. W tym samym czasie Mbappe strzelił aż 44 gole, zdobywając Złotego Buta dla najlepszego napastnika rozgrywek ligowych. Właśnie dlatego klub nie jest chętny na podwyżkę wynagrodzenia skrzydłowego.

Zarząd Królewskich nie wyklucza sprzedaży Viniciusa, jeśli nadejdzie odpowiednia oferta. Chociaż klauzula wykupu Brazylijczyka wynosi aż 1 miliard euro, to klub z Madrytu rozważy rozsądniejszą propozycję. Obecne żądania finansowe Brazylijczyka stawiają klub w naprawdę trudnej sytuacji, a konkretniejsze decyzje w tej kwestii mogą zapaść w najbliższych tygodniach. Oczywiście porozumienie z zawodnikiem nadal jest możliwe, ale wszystko zależy od jego wymagań.

Dla zainteresowanych klubów jedyną drogą negocjacji transferowych jest kontakt z Florentino Perezem lub jego bliskim współpracownikiem Jose Angelem Sanchezem. To właśnie oni podejmują kluczowe decyzje na Santiago Bernabeu. Jednocześnie Vinicius wierzy, że zostanie w Realu Madryt i otrzyma wyższą ofertę kontraktu.