Real Madryt wykluczył wielki transfer. To zadecydowało

Real Madryt od dłuższego czasu jest łączony z hitowym ruchem. Na Santiago Bednabeu miał przenieść się Rodri. Jednak Królewscy wykluczyli ten transfer. O powodach informuje José Félix Díaz.

Real Madryt rezygnuje z pozyskania gwiazdy

Wicelider La Liga chce wzmocnić środek pola. Wszystko wskazuje na to, że w letnim okienku w stolicy Hiszpanii pojawi się przynajmniej jeden pomocnik. Real Madryt szykuje hitowy ruch, jednak trudno przewidzieć, która gwiazda zamelduje się na Santiago Bednabeu. Natomiast już wiemy, że szeregów Królewskich nie zasili Rodri.

José Félix Díaz twierdzi, że Madrytczycy wykluczyli możliwość pozyskania reprezentanta Hiszpanii. Zawodnik Manchesteru City może zmienić klubowe barwy, ale na pewno nie założy koszulki Los Blancos. Dlaczego Real odrzuca kandydaturę zdobywcy Złotej Piłki?

Rodri jest wysoko oceniany przez zarząd Królewskich. Jednak kontuzje, z którymi mierzył się w bliskiej przeszłości, dyskwalifikują go w roli bohatera hitowego transferu. 29-latek we wrześniu 2024 roku zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, natomiast w tym sezonie mierzył się z problemami mięśniowymi.

Kontrakt byłego piłkarza Villarrealu i Atletico obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 75 milionów euro.