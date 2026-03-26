Real patrzy na PSG. Ten ruch może sporo zmienić

Real Madryt niewykluczone, że niebawem wzmocni się kosztem Paris Saint-Germain. Zielone światło na taki ruch miał dać nawet Kylian Mbappé, który widziałby zawodnika w szeregach drużyny.

Real Madryt ma plan, aby pozyskać Achrafa Hakimiego

Real Madryt nie tylko skupia się na finiszu trwającego sezonu, ale myślami jest już także przy zbliżającym się oknie transferowym. Najnowsze doniesienia portalu DonBalon.com wskazują, że Królewscy, pracując nad wzmocnieniem projektu, spoglądają jednocześnie w stronę Paryża.

Źródło przekonuje, że władze Realu już planują przyszłość, stawiając sobie jasny cel. Madrycka ekipa chce kontynuować budowę konkurencyjnej drużyny, która ma dominować nie tylko w La Liga, ale też w Lidze Mistrzów. Zarząd klubu działa na kilku frontach, ale jedna pozycja wzbudza szczególne zainteresowanie, mowa tutaj o prawym defensorze.

DonBalon.com przekonuje, że Real ponownie zwrócił swoją uwagę na PSG, co jeszcze jakiś czas temu wydawało się niemożliwe. Niemniej Kylian Mbappe może być kluczową postacią przy ewentualnym ruchu. Tym razem na radarze Los Blancos znalazł się Achraf Hakimi. Marokańczyk doskonale zna rozgrywki La Liga. Profil tego piłkarza w szeregach giganta La Liga jest bardzo ceniony. Wpływ na to mają jego szybkość, ofensywna dynamika i doświadczenie w rozgrywkach.

Real zdaje sobie sprawę z tego, że transfer nie będzie łatwy do zrealizowania. Władze klubu jednocześnie nie chcą się spieszyć, ale nie chcą też przegapić okazji, która może wpłynąć na wyraźną poprawę potencjału ofensywnego drużyny.

27-latek trafił do ekipy z Paryża w 2021 roku. Aktualny kontrakt Hakimiego obowiązuje natomiast do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na około 80 milionów euro.