Real, PSG i inni muszą na nich spojrzeć. Oto wschodzące gwiazdy futbolu

Christian Bertrand / DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Leny Yoro

Ich wartość poszybowała w górę, czyli młode gwiazdy piłki nożnej

Sezon 2023/2024 dobiegł końca, a więc jest to dobry czas na przegląd wyróżniających się piłkarzy w czołowych ligach Europy. W tym celu pod uwagę warto wziąć najwyższe skoki wartości rynkowych, które skrupulatnie prowadzi i aktualizuje serwis Transfermarkt.

W czołówce tej klasyfikacji znajdują się takie nazwiska jak m.in. Jude Bellingham, Florian Wirtz i Phil Foden. Jednak tych piłkarzy można już uznać za wyrobione marki, dlatego nie znaleźli się oni w poniższym zestawieniu. Głównie skupiono się na nieco mniej popularnych zawodnikach, dla których ubiegły sezon był przełomowym momentem w karierze i może doprowadzić do głośnego transferu. Oczywiście należy pamiętać, że niektóre perełki są nietykalne, jak choćby Lamine Yamal z Barcelony.

Ostatecznie zestawienie liczy 25 piłkarzy, którzy wyróżniali się w swoich drużynach lub po prostu są uznawani za duże talenty. W każdym przypadku porównano wartość zawodnika z dnia 1 lipca 2023 roku do aktualnej sytuacji rynkowej.

Lamine Yamal (Barcelona)

Jedna z najważniejszych postaci w ofensywie Barcelony w minionych miesiącach. Młody napastnik fantastycznie odnalazł się w seniorskiej piłce, co potwierdzają jego statystyki – Lamine Yamal rozegrał 50 meczów, zdobył 7 goli i zanotował 10 asyst. Przez chwilę mówiło się nawet, że PSG jest gotowe wyłożyć na niego aż 200 milionów euro.

Wiek: 16 lat

Pozycja: Prawy napastnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: brak danych

Aktualna wartość rynkowa: 75 mln euro

Różnica wartości: 75 mln euro

Kobbie Mainoo (Man Utd)

Kobbie Mainoo to wielka nadzieja Manchesteru United. Jeszcze rok temu 19-letni defensywny pomocnik był postrzegany jako dobrze rokujący młody zawodnik, a teraz jest już ważnym punktem pierwszej drużyny. Wiele wskazuje na to, że zastąpi odchodzącego Casemiro.

Wiek: 19 lat

Pozycja: Środkowy pomocnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 800 tys. euro

Aktualna wartość rynkowa: 50 mln euro

Różnica wartości: 49,2 mln euro

Viktor Gyokeres (Sporting CP)

Król strzelców ligi portugalskiej oraz jeden z najbardziej rozchwytywanych napastników w Europie. 43 gole i 15 asyst dla Sportingu CP w sezonie 2023/2024 sprawiły, że Viktor Gyokeres trafił na radar takich klubów jak m.in. Chelsea i Arsenal.

Wiek: 25 lat

Pozycja: Środkowy napastnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 13 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 55 mln euro

Różnica wartości: 42 mln euro

Samu Omorodion (Atletico/Deportivo Alaves)

W lipcu 2023 roku hiszpański napastnik był wyceniany na zaledwie 200 tys. euro. Udane wypożyczenie z Atletico do Alaves, podczas którego Omorodion zdobył 9 goli, spowodowało drastyczny skok jego wartości.

Wiek: 20 lat

Pozycja: Środkowy napastnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 200 tys. euro

Aktualna wartość rynkowa: 40 mln euro

Różnica wartości: 39,8 mln euro

Jeremy Doku (Man City)

Belgijski skrzydłowy Manchesteru City z dobrej strony przedstawił się szerszej publiczności, występując w Premier League i Lidze Mistrzów. Wydaje się, że w najbliższych latach Jeremy Doku może stać się kluczową postacią ataku Obywateli.

Wiek: 22 lata

Pozycja: Lewy skrzydłowy

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 25 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 65 mln euro

Różnica wartości: 37 mln euro

Cole Palmer (Chelsea)

Absolutny lider ataku Chelsea i jeden z najlepszych zawodników Premier League. Cole Palmer szybko stał się ulubieńcem kibiców ze Stamford Bridge, zdobywając łącznie 27 goli w kampanii 2023/2024.

Wiek: 22 lata

Pozycja: Ofensywny pomocnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 15 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 80 mln euro

Różnica wartości: 65 mln euro

Takefusa Kubo (Real Sociedad)

O reprezentancie Japonii można było usłyszeć już kilka lat temu, gdy błyszczał w młodzieżowych drużynach Realu Madryt. Natomiast przełomem dla jego kariery okazał się definitywny transfer do Realu Sociedad. W sezonie 2023/2024 zdobył 5 goli i zanotował 7 asyst.

Wiek: 22 lata

Pozycja: Prawy napastnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 25 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 60 mln euro

Różnica wartości: 35 mln euro

Endrick (Palmeiras/Real Madryt)

Wielki talent brazylijskiej piłki, który już niebawem oficjalnie zamieni Palmeiras na Real Madryt. Prawdopodobnie największy błysk Endricka miał miejsce na Wembley, gdy zdobył gola w marcowym meczu towarzyskim przeciwko Anglii.

Wiek: 17 lat

Pozycja: Środkowy napastnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 20 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 55 mln euro

Różnica wartości: 35 mln euro

Johan Bakayoko (PSV)

Jeśli PSV zdecyduje się na sprzedaż swojej wschodzącej gwiazdy, to bez wątpienia może liczyć na pokaźny zarobek. Johan Bakayoko zachwycał w sezonie 2023/2024, notując 14 bramek i 14 asyst. Jak informuje De Telegraaf, aktualnie sytuację Belga monitorują PSG i Borussia Dortmund.

Wiek: 21 lat

Pozycja: Prawy napastnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 10 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 45 mln euro

Różnica wartości: 35 mln euro

Joao Neves (Benfica)

Kolejna perełka Benfiki, czyli klubu, który w ostatnich latach wysłał w świat wielu znakomitych piłkarzy. Chęć na transfer Joao Neves ma między innymi Manchester United. Jednak aktualnie problemem jest opiewająca na 120 milionów euro klauzula wykupu.

Wiek: 19 lat

Pozycja: Defensywny pomocnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 10 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 45 mln euro

Różnica wartości: 35 mln euro

Savio (Troyes/Girona)

Przed rozpoczęciem rozgrywek 2023/2024 nikt nie mógł się spodziewać, że wypożyczony z Troyes do Girony napastnik zrobi taką furorę. Tymczasem Brazylijczyk strzelił 9 goli i zanotował 10 asyst na boiskach La Liga. Jak informował Fabrizio Romano, Savio ma wkrótce zasilić Man City.

Wiek: 20 lat

Pozycja: Lewy napastnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 5 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 40 mln euro

Różnica wartości: 35 mln euro

Murillo (Nottingham Forest)

Trudno sobie wyobrazić, aby Nottingham Forest wywalczyło utrzymanie w Premier League bez Murillo. Brazylijczyk jeszcze na początku sezonu nie łapał się do kadry, a później na stałe zagościł w pierwszym składzie. W ten sposób jego wartość wzrosła o 34,5 miliona euro.

Wiek: 21 lat

Pozycja: Środkowy obrońca

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 0,5 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 35 mln euro

Różnica wartości: 34,5 mln euro

Jarrad Branthwaite (Everton)

Środkowy obrońca stał się pierwszoplanową postacią drużyny The Toffees i wzbudził duże zainteresowanie na rynku transferowym. Everton chce wykorzystać okazję na pokaźny zarobek, żądając za Branthwaita kwoty w granicach 80 milionów euro. Transfer 21-latka poważnie rozważa Manchester United.

Wiek: 21 lat

Pozycja: Środkowy obrońca

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 10 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 42 mln euro

Różnica wartości: 32 mln euro

Joshua Zirkzee (Bologna)

Joshua Zirkzee to kolejny napastnik, który trafił na radar europejskich gigantów. Holender w minionych rozgrywkach Serie A był ważną postacią rewelacyjnego zespołu Thiago Motty. Łącznie rozegrał 34 mecze, zdobył w nich 11 goli i zanotował 5 asyst.

Wiek: 23 lata

Pozycja: Środkowy napastnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 9 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 40 mln euro

Różnica wartości: 31 mln euro

Pape Matar Sarr (Tottenham)

Nieco mniej medialne nazwisko w tym zestawieniu, ale bez wątpienia zasługujące na chwilę uwagi. Pape Matar Sarr dość nieoczekiwanie stał się filarem Tottenhamu, występując w większości meczów ligowych. Aktualnie trudno sobie wyobrazić ekipę Ange Postecoglou bez Senegalczyka.

Wiek: 21 lat

Pozycja: Środkowy pomocnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 15 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 45 mln euro

Różnica wartości: 30 mln euro

Leny Yoro (Lille)

Leny Yoro w bardzo młodym wieku zadebiutował w seniorskiej piłce, pokazując, że jest gotowy na poważne wyzwania. Według serwisu Fichajes perspektywiczny środkowy obrońca znajduje się na liście życzeń takich klubów jak: Chelsea, Liverpool, Manchester United i Real Madryt i PSG.

Wiek: 18 lat

Pozycja: Środkowy obrońca

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 10 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 40 mln euro

Różnica wartości: 30 mln euro

Aleksandar Pavlović (Bayern Monachium)

Kryzys Bayernu Monachium w ubiegłym sezonie przyczynił się do debiutu Aleksandara Pavlovicia. Thomas Tuchel postanowił włączyć młodego piłkarza do drużyny, a następnie regularnie z niego korzystał. 20-latek zagrał m.in. w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

Wiek: 20 lat

Pozycja: Defensywny pomocnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: brak danych

Aktualna wartość rynkowa: 30 mln euro

Różnica wartości: 30 mln euro

Kenan Yildiz (Juventus)

Kenan Yildiz dostał szansę debiutu w pierwszej drużynie Juventusu i w wielu momentach udowodniał, że posiada wielki talent. Przede wszystkim 19-latek imponuje przebojowym dryblingiem. Wydaje się, że odejście konserwatywnego Massimiliano Allegriego może dobrze wpłynąć na rozwój Turka w najbliższych miesiącach.

Wiek: 19 lat

Pozycja: Cofnięty napastnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 1 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 30 mln euro

Różnica wartości: 29 mln euro

Ian Maatsen (Chelsea/Borussia Dortmund)

Holenderski lewy obrońca nie przekonał Mauricio Pochettino, ale po wypożyczeniu do Borussii Dortmund zaprezentował swoją jakość. Ian Maatsen był kluczową postacią drużyny, która 1 czerwca zagrała w finale Ligi Mistrzów. Co ciekawe, nie wystarczyło to do powołania na Euro 2024.

Wiek: 22 lata

Pozycja: Lewy obrońca

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 12 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 40 mln euro

Różnica wartości: 28 mln euro

Adam Wharton (Crystal Palace)

Kolejny piłkarz, który w ostatnim roku zanotował fantastyczny progres. Adam Wharton zaczynał rozgrywki w grającym w Championship Blackburn Rovers, a w zimowym oknie transferowym przeniósł się do Crystal Palace. W drużynie Premier League od samego początku zaczął odgrywać bardzo ważną rolę.

Wiek: 20 lat

Pozycja: Środkowy pomocnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 3,5 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 30 mln euro

Różnica wartości: 26,5 mln euro

Maximilian Beier (Hoffenheim)

Środkowy napastnik zachwycił kibiców Hoffenheim, zdobywając 16 bramek w sezonie 2023/2024. 21-latek znalazł się na szerokiej liście Juliana Nagelsmanna i być może będzie miał okazje zagrać przed własną publicznością na zbliżających się mistrzostwach Europy 2024.

Wiek: 21 lat

Pozycja: Środkowy napastnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 2 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 30 mln euro

Różnica wartości: 28 mln euro

Benjamin Sesko (RB Lipsk)

Benjamin Sesko z roku na rok notuje postępy, co naturalnie wpływa na jego wartość. W sezonie 2023/2024 zdobył 14 bramek w Bundeslidze i regularnie występował w Lidze Mistrzów. Według najnowszych informacji słoweński napastnik zasili Arsenal, choć w grze o jego transfer jest również Milan.

Wiek: 21 lat

Pozycja: Środkowy napastnik

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 24 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 50 mln euro

Różnica wartości: 26 mln euro

Jorrel Hato (Ajax)

Ajax Amsterdam z pewnością chciałby zapomnieć o ostatnich miesiącach, które były sportowym rozczarowaniem. Jednak w tym wszystkim są także małe pozytywy, bo klub wypromował kolejne młode talenty. Jednym z nich jest Jorrel Hato, czyli 18-letni obrońca, który według Football London trafił na listę życzeń Arsenalu.

Wiek: 18 lat

Pozycja: Środkowy obrońca

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 5 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 30 mln euro

Różnica wartości: 25 mln euro

Pau Cubarsi (Barcelona)

Pau Cubarsi zachwycił piłkarski świat swoją dojrzałością w grze defensywnej. Nad talentem piłkarza rozpływał się m.in. Robert Lewandowski, który nie mógł uwierzyć, że zaledwie 17-letni środkowy obrońca może grać na takim poziomie. Hiszpan wykorzystał szansę od Xaviego, co poskutkowało także debiutem w seniorskiej kadrze Hiszpanii.

Wiek: 17 lat

Pozycja: Środkowy obrońca

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: brak danych

Aktualna wartość rynkowa: 25 mln euro

Różnica wartości: 25 mln euro

Jarell Quansah (Liverpool)

Juergen Klopp nie bał się postawić na niedoświadczonego obrońcę i z perspektywy czasu trzeba uznać to za znakomity ruch. Jarell Quansah stał się pewnym punktem drużyny, rozgrywając łącznie 34 mecze. W tym czasie Anglik zdobył trzy gole i zanotował trzy asysty.

Wiek: 21 lat

Pozycja: Środkowy obrońca

Wartość rynkowa 1 lipca 2023 roku: 0,4 mln euro

Aktualna wartość rynkowa: 22 mln euro

Różnica wartości: 21,6 mln euro