Co dalej z Ondrejem Dudą? Słowak nie wróci do Polski. Ma już nowy klub [NASZ NEWS]

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Ondrej Duda

Piękne wspomnienia z Polski, ale kontynuacji nie będzie

To by jeden z najlepszych transferów Legii w ostatnich latach. Ondrej Duda okazał się prawdziwym „kozakiem”, a Legia zarobiła na nim jeszcze bardzo solidne pieniądze, sprzedając go potem za ponad 4 miliony euro do Herthy Berlin. W kolejnych latach występował także w Norwich City, FC Koeln (które zapłaciło za niego 7 mln euro) oraz Hellas Werona. We włoskim klubie spędził ostatnie 2,5 roku, rozgrywając w jego barwach 75 spotkań w Serie A. Po zakończeniu ostatniego sezonu, wraz z wygaśnięciem umowy, opuścił Półwysep Apeniński.

Kibice Legii, którzy bardzo miło wspominają Dudę, zastanawiali się czy możliwy jest powrót 30-letniego obecnie Słowaka na Łazienkowską. Jego doświadczenie z pewnością bardzo przydałoby się obecnemu zespołowi ze stolicy Warszawy. Duda nie miałby również większych problemów z aklimatyzacją, bowiem bardzo dobrze zna miasto. Do takiego ruchu jednak nie dojdzie.

Oglądaj program transferowy „Nasz News” (VIDEO)

Duda ma nowy klub

Z naszych informacji wynika, że Duda znalazł już nowy klub i podpisał z nim umowę. 81-krotny reprezentant Słowacji swoją karierę będzie kontynuował na Bliskim Wschodzie. Dudę do podpisania umowy przekonali przedstawiciele saudyjskiego Al-Ettifaq FC, który w poprzednim sezonie zajął siódme miejsce w tabeli tamtejszej ekstraklasy. Transfer ten pokazuje również, że jego sprowadzenie było poza finansowym zasięgiem Legii.