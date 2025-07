Rafael Leao zaoferował się Barcelonie! Wystarczy 60 milionów euro

Independent Photo Agency Srl / Alamu Na zdjęciu: Rafael Leao

Barcelona gotowa na transfer Rafaela Leao

Barcelona cały czas poszukuje nowego skrzydłowego. Po tym, jak wysypał się transfer Nico Williamsa, Duma Katalonii musi szybko znaleźć innego gracza, który będzie mógł dołączyć do jej zespołu. W tym kontekście pojawia się kilka nazwisk, w tym Marcus Rashford, Luis Diaz oraz Rafael Leao. Dość sensacyjnie okazuje się, że to ten trzeci może być czarnym koniem w tym wyścigu.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Rafael Leao zaoferował się Barcelonie. Jego menadżer, Jorge Mendes, zadzwonił już bowiem do Joana Laporty i potwierdził gotowość gwiazdora do transferu. Władze Dumy Katalonii szybko zdecydowały, że są bardzo zainteresowane jego pozyskaniem. Szczególnie, że AC Milan ma żądać za swojego gwiazdora tylko 60 milionów euro, co jest porównywalne do Nico Williamsa.

Rafael Leao w minionym sezonie rozegrał w sumie 50 spotkań, w których zdobył 12 goli oraz zanotował 13 goli. Łącznie na poziomie Serie A reprezentant Portugalii wystąpił dotychczas 198 razy i 55 razy trafiał do siatki. Obecnie 26-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro, a jego kontrakt z Milanem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

