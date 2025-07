Inter się wycofał. Napastnik zostanie w Manchesterze United

Inter Mediolan myślał o transferze Rasmusa Hojlunda, ale ostatecznie z niego zrezygnował. Napastnik ma więc zostać w Manchesterze United - informuje "The Athletic".

The Athletic

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho oraz Rasmus Hojlund

Inter już go nie chce. Hojlund zostanie na Old Trafford

Jeszcze kilka tygodni temu Rasmus Hojlund był wymieniany w gronie zawodników, którzy mogą opuścić Manchester United. Klub rozważał sprzedaż duńskiego napastnika, aby zyskać środki na nowego snajpera. Według brytyjskich mediów, Hojlund nie był nietykalny, a przy dobrej ofercie jego odejście było realne. Zwłaszcza, że na Old Trafford nie zachwycił, a Ruben Amorim wyżej ceni Joshuę Zirkzeego.

W ostatnich tygodniach mocno spekulowano o zainteresowaniu ze strony Interu Mediolan. Finalista Ligi Mistrzów z 2025 roku potrzebował wzmocnień w ofensywie i postrzegał Hojlunda jako potencjalne wzmocnienie składu. Jednak – jak informuje “The Athletic” – temat upadł. Inter zakontraktował Ange’a-Yoana Bonny’ego z Parmy i zakończył poszukiwania nowego napastnika.

To oznacza, że Duńczyk najprawdopodobniej pozostanie na Old Trafford. Choć jego dotychczasowa przygoda w Premier League nie zachwyca, sztab szkoleniowy Manchesteru United nadal widzi w nim zawodnika z dużym potencjałem. Amorim planuje mu dać szansę na kontynuację rozwoju, tym bardziej że klub nie otrzymał żadnych konkretnych ofert zbliżających się do wyceny na poziomie 60 milionów euro.

Hojlund sam również nie naciska na odejście. Dobrze czuje się w Anglii, a jego celem jest udowodnienie swojej wartości po słabym okresie w klubie. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, rozpocznie sezon 2025/2026 jako gracz Czerwonych Diabłów.