Leny Yoro coraz bliżej zmiany klubu? Kolejka chętnych po 18-latka

Chelsea, Liverpool, Manchester United i Real Madryt chcą obrońcę Lille

Leny Yoro to środkowy obrońca, który już wzbudził zainteresowanie na rynku transferowym. Zawodnik ma co prawda umowę z Lille ważną do końca czerwca 2025 roku. Niemniej to nie odstrasza potencjalne zainteresowane strony. Są co najmniej cztery kluby, chcące mieć piłkarza u siebie.

Serwis Fichajes.net przekonuje, że Chelsea, Liverpool, Manchester United i Real Madryt, to kluby, chcące pozyskać zawodnika. Piłkarz od momentu debiutu w wieku 16 lat notuje cały czas postępy. W zakończonym niedawno sezonie rozegrał 44 spotkania, licząc wszystkie rozgrywki. Spędził na boisku blisko 3700 minut.

Działacze The Reds aktywnie szukają nowego środkowego defensora, mającego zasilić drużynę przed startem nowego kampanii. Zarząd Liverpoolu ma wysoko oceniając kwalifikacje Yoro, dostrzegając świetlaną przyszłość przed graczem.

Sam zawodnik przekonany do gry w La Liga

Niemniej nie tylko klub z Anfield Road celuje w transfer z udziałem młodego gracze. Podobne plany mają działacze Chelsea czy Manchesteru United. Pierwsi widzą w Yoro następcę dla Thiago Silvę. Z kolei przedstawiciele Czerwonych Diabłów wydają się przekonani, że 18-latek mógłby w klubie zastąpić Raphaela Varane’a czy Johny’ego Evansa.

W każdym razie sam zawodnik wydaje się przekonany to tego, aby zasilić Real. Królewscy już od dłuższego czasu wyrażają zainteresowanie młodym zawodnikiem. W planie długoterminowym Yoro mógłby być idealnym uzupełnieniem dla Edera Militao w obronie. Docelowo mógłby zostać następcą Antonio Rudigera czy Davida Alaba, którzy nieuchronnie zbliżają się do końcowych faz swoich karier.

Francuski obrońca wyceniany jest dzisiaj na 50 milionów euro. Yoro najpewniej będzie miał okazję do tego, aby zagrać latem w reprezentacji Francji na Igrzyskach Olimpijskich.

