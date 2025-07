Lukas Podolski dla Goal.pl: Nie chcę nic zabrać, tylko pomóc

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski o przejęciu Górnika: Sprawa się przeciąga

We wtorkowy wieczór na youtube’owym kanale „Goal.pl” został wyemitowany kolejny odcinek programu „Nasz News”. Jednym z gości Piotra Koźmińskiego oraz Damiana Smyka był Lukas Podolski, który zabrał głos w sprawie przejęcia Górnika Zabrze. Urodzony w Gliwicach były reprezentant Niemiec prowadzi rozmowy z miastem na temat prywatyzacji ekstraklasowego klubu. 40-letni napastnik ujawnił, na jakim etapie są trwające negocjacje.

– Wszyscy wiemy, jak długo trwają już rozmowy z miastem, wymiana maili oraz spotkania z prawnikami. Musiałem wykonać mnóstwo telefonów. Na tym etapie pochodzę spokojnie do tego tematu, nie napalam się, ponieważ sprawa się przeciąga. Ciężko powiedzieć, czy to pójdzie w dobrym kierunku. Zobaczymy, życie pokaże, co się wydarzy. Żeby doszło do sprzedaży, to potrzebna jest chęć dwóch stron transakcji – powiedział Lukas Podolski.

– Czy miałem moment zniechęcenia? Ile można się prosić. Nie chcę nic zabrać, tylko pomóc. Jeśli pomoc nie jest potrzebna, to posiadam inne zajęcia w życiu. Mam moje prywatne życie, rodzinę i mogę zająć się czymś innym. Mógłbym także w inny sposób wspierać Górnika Zabrze. Jeśli nie jako właściciel, to w innej roli. Na razie jestem piłkarzem, a później mogę wspomagać klub jako kibic, sponsor, trener czy dyrektor sportowy – dodał.

Warto dodać, że Lukas Podolski kilka miesięcy temu przedłużył swoją umowę z Górnikiem Zabrze. Aktualny kontrakt środkowego napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.