Real oferuje 90 mln euro za wielki talent Bayernu Monachium

Real Madryt uważnie śledzi sytuację jednego z największych talentów Bayernu Monachium. Według Defensa Central Lennart Karl wzbudził ogromne zainteresowanie, a jego publiczna deklaracja tylko podgrzała temat.

Lennart Karl na celowniku Realu Madryt

Real Madryt ponownie spogląda w stronę Bayernu Monachium w poszukiwaniu młodego talentu. Lennart Karl wzbudził ogromne emocje po tym, jak otwarcie przyznał, że marzy o grze w barwach Królewskich. W Niemczech taka deklaracja spotkała się z ostrą reakcją i wywołała pytania o jego zaangażowanie w projekt Bawarczyków.

Wokół zawodnika pojawiły się głosy, że klub powinien rozważyć jego odejście. Dla Królewskich był to sygnał, który może ułatwić ewentualne rozmowy w przyszłości.

Siedemnastolatek uchodzi za jeden z największych talentów w Europie na swojej pozycji. Skauci porównują jego styl do Arjena Robbena, co tylko zwiększa zainteresowanie. Aktualna wycena piłkarza ma sięgać około 90 milionów euro. To wysoka kwota, ale w zasięgu Realu, jeśli klub uzna transfer za priorytet. Obecnie serwis Transfermarkt wycenia go na 60 mln euro.

Na ten moment Real ma jednak inne potrzeby. Najważniejsze cele dotyczą wzmocnienia obrony i środka pola. Karl jest ofensywnym pomocnikiem i gra w strefie, która jest już mocno obsadzona. W kadrze znajdują się Jude Bellingham, Arda Guler oraz Brahim Diaz. Jeśli jednak latem pojawiłaby się okazja do zrealizowania tego transferu to można spodziewać się, że Los Blancos złożą ofertę na poziomie 90 mln euro.

Dodatkową przeszkodą jest kontrakt zawodnika obowiązujący do 2028 roku. Bayern z pewnością spróbuje go przedłużyć, aby zabezpieczyć swoją pozycję. Zainteresowanie innych europejskich klubów tylko zwiększa presję na działaczy z Monachium.

