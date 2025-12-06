Real obserwuje zawodnika ligowego rywala. Gigant chce nowego pomocnika

Real Madryt od pewnego czasu śledzi Lukę Sucicia. Jak podaje Defensa Central, działacze nie są jednak przekonani, czy pomocnik Realu Sociedad jest gotowy na transfer do giganta.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Luka Sucić niegdyś był na celowniku gigantów

Luka Sucić jeszcze niedawno był jednym z najczęściej obserwowanych piłkarzy przez skautów Realu Madryt. Po świetnym poprzednim sezonie w Realu Sociedad wydawało się, że jego transfer do topowego klubu to tylko kwestia czasu. Mówiło się o zainteresowaniu Atletico Madryt, Manchesteru City oraz United, a także Interu i Milanu.

Tymczasem obecnie pomocnik coraz rzadziej pojawia się w podstawowym składzie. W związku z tym Real stracił zainteresowanie Chorwatem. Klub wciąż obserwuje rozwój piłkarza, ale jego sytuacja nie wygląda najlepiej. Dopóki nie wróci do regularnej gry. Sucić może zapomnieć o transferze do hiszpańskiego giganta.

Mimo to sytuację 23-latka monitorują również Juventus oraz Eintracht Frankfurt. Ewentualna zmiana otoczenia mogłaby pomóc mu w odbudowie formy. Obecnie Sucić ma kontrakt ważny do 2029 roku i według portalu „Transfermarkt” jest warty około 12 milionów euro. Nie jest tajemnicą, że Królewscy chcą wzmocnić środek pola. Natomiast wygląda na to, że klub rozgląda się za innymi opcjami.

