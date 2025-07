Przyszłość Rodrygo w Realu wisi na włosku! Co przyniesie kolejny tydzień?

Rodrygo Goes to gracz, którego przyszłość w Realu Madryt stoi pod znakiem zapytania. Według informacji Fabrizio Romano kluczowe decyzje mają być podjęte w przyszłym tygodniu.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Rodrygo Goes opuści Real Madryt? Ważne decyzje już w przyszłym tygodniu!

Rodrygo Goes to zawodnik, który trafił do Realu Madryt w lipcu 2019 roku. Brazylijski napastnik budził wówczas duże nadzieje, jednak po transferze Kyliana Mbappe jego pozycja w klubie osłabła. W efekcie pojawiły się spekulacje na temat możliwej zmiany klubu przez byłego gracza Santosu. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano.

Według eksperta od transferów, w przyszłym tygodniu mają zapaść kluczowe decyzje dotyczące przyszłości 33-krotnego reprezentanta Brazylii. Władze Realu Madryt są otwarte na sprzedaż piłkarza, ale ostateczna decyzja ma należeć do samego Rodrygo.

W ostatnim czasie nie brakowało plotek transferowych związanych z przyszłością brazylijskiego napastnika. Rodrygo był łączony z takimi klubami jak PSG, Manchester City czy Al-Nassr. Według ostatnich doniesień medialnych faworytem do pozyskania zawodnika stał się jednak Arsenal.

Podczas trwających Klubowych Mistrzostw Świata Rodrygo wystąpił w trzech spotkaniach, notując jedną asystę. Łącznie na boisku spędził jednak tylko 92 minuty. W trakcie swojej przygody z Realem Madryt piłkarz dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów i trzy razy zdobył mistrzostwo La Liga.

Kontrakt ofensywnego zawodnika z Realem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Jego obecna wartość rynkowa wynosi 90 milionów euro.

