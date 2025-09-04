Real Madryt zrealizował wielkie transfery. Nowe nazwiska zachwyciły kibiców

08:59, 4. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń

Real Madryt latem 2025 roku zrealizował cztery wielkie transfery. Kibice Królewskich szybko przekonali się do nowych nazwisk.

Florentino Perez
Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt – transfery w trakcie letniego okna 2025

Real Madryt latem 2025 roku nie próżnował na rynku transferowym. Florentino Perez postanowił znacząco wzmocnić skład drużyny, aby Xabi Alonso mógł skuteczniej wprowadzić nowe porządki. Królewskim zabrakło jedynie znaczącego udoskonalenia środka pola.

Los Blancos postawili przede wszystkim na ulepszenie linii defensywnej. Na środek obrony sprowadzono Deana Huijsena z Bournemouth, na lewą stronę Alvaro Carrerasa z Benfiki, a na prawą Trenta Alexandra-Arnolda. To pokłosie problemów w obronie, z którymi Real Madryt mierzył się w trakcie sezonu 2024/2025. Ponadto Królewscy zdecydowali się przechwycić argentyński talent, a mianowicie Franco Mastantuono.

Początek sezonu pozwolił kibicom obejrzeć nowych zawodników w akcji. Szczególnie pozytywne opinie pojawiają się wokół Carrerasa, Huijsena i Mastantuono. Wszyscy trzej przekonali fanów i są postrzegani jako przyszłość drużyny. Jednocześnie nieco rozczarowujący start zanotował Alexander-Arnold, ale być może Anglik potrzebuje nieco więcej czasu na aklimatyzację.

Real Madryt – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Trent Alexander-Arnoldprawy obrońcaLiverpool10 mln euro
Dean Huijsenśrodkowy obrońcaBournemouth62,5 mln euro
Alvaro Carreraslewy obrońcaBenfica50 mln euro
Franco Mastantuonoprawy napastnikRiver Plate45 mln euro

Kwoty według: Transfermarkt

Real Madryt – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Luka ModrićpomocnikAC Milanbez odstępnego
Lucas Vazquezprawy obrońcabez klububez odstępnego
Reinierofensywny pomocnikAtletico Mineirobez odstępnego
Jesus Vallejośrodkowy obrońcaAlbacetebez odstępnego
Mario Martindefensywny pomocnikGetafewypożyczenie
Alvaro RodrigueznapastnikElche2 mln euro

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Realu Madryt

  • Nowi zawodnicy: 4
  • Odejścia z klubu: 6
  • Wydatki na transfery: 167,5 mln euro
  • Zarobki na transferach: 2 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Realu Madryt

Real Madryt jest nieustannie łączony z wieloma nazwiskami. Natomiast najczęściej pojawia się temat pozyskania Ibrahimy Konate z Liverpoolu. Do tego transferu może dojść latem 2026 roku, gdy wygaśnie kontrakt Francuza. Oprócz tego wciąż wypływają coraz nowsze pogłoski o zainteresowaniu Rodrim z Manchesteru City. Ostatnio Dani Carvajal przyznał wprost, że byłoby to znakomite wzmocnienie dla Królewskich.

