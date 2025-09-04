Real Madryt zrealizował wielkie transfery. Nowe nazwiska zachwyciły kibiców

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt – transfery w trakcie letniego okna 2025

Real Madryt latem 2025 roku nie próżnował na rynku transferowym. Florentino Perez postanowił znacząco wzmocnić skład drużyny, aby Xabi Alonso mógł skuteczniej wprowadzić nowe porządki. Królewskim zabrakło jedynie znaczącego udoskonalenia środka pola.

Los Blancos postawili przede wszystkim na ulepszenie linii defensywnej. Na środek obrony sprowadzono Deana Huijsena z Bournemouth, na lewą stronę Alvaro Carrerasa z Benfiki, a na prawą Trenta Alexandra-Arnolda. To pokłosie problemów w obronie, z którymi Real Madryt mierzył się w trakcie sezonu 2024/2025. Ponadto Królewscy zdecydowali się przechwycić argentyński talent, a mianowicie Franco Mastantuono.

Początek sezonu pozwolił kibicom obejrzeć nowych zawodników w akcji. Szczególnie pozytywne opinie pojawiają się wokół Carrerasa, Huijsena i Mastantuono. Wszyscy trzej przekonali fanów i są postrzegani jako przyszłość drużyny. Jednocześnie nieco rozczarowujący start zanotował Alexander-Arnold, ale być może Anglik potrzebuje nieco więcej czasu na aklimatyzację.

Real Madryt – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Trent Alexander-Arnold prawy obrońca Liverpool 10 mln euro Dean Huijsen środkowy obrońca Bournemouth 62,5 mln euro Alvaro Carreras lewy obrońca Benfica 50 mln euro Franco Mastantuono prawy napastnik River Plate 45 mln euro

Kwoty według: Transfermarkt

Real Madryt – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Luka Modrić pomocnik AC Milan bez odstępnego Lucas Vazquez prawy obrońca bez klubu bez odstępnego Reinier ofensywny pomocnik Atletico Mineiro bez odstępnego Jesus Vallejo środkowy obrońca Albacete bez odstępnego Mario Martin defensywny pomocnik Getafe wypożyczenie Alvaro Rodriguez napastnik Elche 2 mln euro

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Realu Madryt

Nowi zawodnicy: 4

4 Odejścia z klubu: 6

6 Wydatki na transfery: 167,5 mln euro

167,5 mln euro Zarobki na transferach: 2 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Realu Madryt

Real Madryt jest nieustannie łączony z wieloma nazwiskami. Natomiast najczęściej pojawia się temat pozyskania Ibrahimy Konate z Liverpoolu. Do tego transferu może dojść latem 2026 roku, gdy wygaśnie kontrakt Francuza. Oprócz tego wciąż wypływają coraz nowsze pogłoski o zainteresowaniu Rodrim z Manchesteru City. Ostatnio Dani Carvajal przyznał wprost, że byłoby to znakomite wzmocnienie dla Królewskich.