Carvajal namawia gwiazdę do transferu. To byłby hit Realu Madryt

Real Madryt nie skusił się już na żaden transfer na finiszu okienka. Oczywiście władze klubu mocno pracują nad ruchami w kolejnych miesiącach. Dani Carvajal namawia gwiazdę Manchesteru City do przenosin na Santiago Bernabeu.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Dani Carvajal

Rodri wyląduje w Realu? Carvajal wierzy w ten transfer

Real Madryt latem przebudował defensywę, ściągając do tej formacji trzech nowych piłkarzy. Oprócz tego, na Santiago Bernabeu zameldował się również Franco Mastantuono. Kibice powitali cztery nowe twarze, a klub nie zdecydował się na kolejne ruchy kadrowe. Choć Xabi Alonso naciskał na wzmocnienie środka pola, do takowego nie doszło. Królewscy nie znaleźli na rynku zawodnika o odpowiednich umiejętnościach, więc postanowili odpuścić ten temat.

Z Realem Madryt w tym okienku ponownie łączony był Rodri. Hiszpański gwiazdor niedawno doszedł do pełnej sprawności po ciężkiej kontuzji. Nie wyobrażał więc sobie opuszczenia Manchesteru City w tak trudnym dla siebie czasie. Oczywiście ten transfer latem nie mógł się wydarzyć, ale w przyszłości krajowy gigant może wrócić po triumfatora Złotej Piłki.

Dani Carvajal ma świadomość, że Rodri jest bardzo przywiązany do Manchesteru City, ale namawia go na transfer do Realu Madryt. Uważa, że bez problemu by sobie w tej drużynie poradził.

– Rodri byłby świetnym transferem, to jasne. Jest z Madrytu, ale od dawna tam mieszka. Zmiana cyklu by mu nie zaszkodziła. Taki piłkarz jak Rodri poradzi sobie wszędzie – stwierdził defensor Królewskich w rozmowie dla „El Larguero”.