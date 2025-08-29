Real Madryt chce gwiazdę Liverpoolu. Anglicy podali cenę

Ibrahima Konate, któremu pozostał rok umowy z Liverpoolem, jest głównym celem Realu Madryt. Królewscy musieliby zapłacić 55 milionów euro, gdyby chcieli pozyskać go w trwającym letnim okienku transferowym - dowiedział się portal Defensa Central.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Ibrahima Konate wyceniony na 55 milionów euro

Aktualny kontrakt Ibrahimy Konate z Liverpoolem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. W związku z tym coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości francuskiego stopera. Choć włodarze mistrzów Premier League oczywiście chcieliby zatrzymać swoją gwiazdę na dłużej, zadanie to może okazać się wyjątkowo trudne. 26-letni defensor znajduje się bowiem na celowniku kilku gigantów ze Starego Kontynentu, a ponadto jego pozycja negocjacyjna z każdym miesiącem staje się coraz mocniejsza.

Jak na razie rozmowy w sprawie przedłużenia umowy nie posuwają się do przodu, co chce wykorzystać Real Madryt, który szuka wzmocnienia środka obrony. Królewscy od dłuższego czasu monitorują sytuację Ibrahimy Konate i rozważają różne scenariusze w kontekście zakontraktowania reprezentanta Francji. Stołeczny klub może spróbować kupić 26-latka już w trwającym letnim okienku za rozsądną kwotę lub poczekać, aż kontrakt stopera dobiegnie końca, aby wówczas sprowadzić go do siebie na zasadzie wolnego transferu.

Obecnie bardziej prawdopodobny wydaje się ten drugi scenariusz. Według informacji hiszpańskiego portalu „Defensa Central” Liverpool wycenił swojego zawodnika na 55 milionów euro. Florentino Perez nie zamierza spełniać tak wysokich żądań i skłania się ku cierpliwemu podejściu. Władze Realu Madryt liczą, że za rok uda im się ściągnąć Ibrahimę Konate na dużo korzystniejszych warunkach. Francuski obrońca występuje w barwach zespołu The Reds od 2021 roku, kiedy trafił na Anfield Road za 40 milionów euro z Lipska. Od tamtej pory rozegrał 135 spotkań, stając się filarem linii defensywnej ekipy Czerwonych.