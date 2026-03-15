Real Madryt zaskoczy? Piłkarz Interu pod lupą

21:06, 15. marca 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: Fichajes

Real Madryt rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, jeden z tropów prowadzi do Interu Mediolan. Królewscy mogą sięgnąć po zaskakujący transfer, ponieważ na ich radarze znalazł się Davide Frattesi - informuje "Fichajes".

Florentino Perez
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Davide Frattesi wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt rozgrywa trudny sezon. Królewscy jednak wciąż mogą sięgnąć po dwa najważniejsze trofea – mistrzostwo Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów. Władze klubu mają świadomość problemu zespołu, więc nadchodzące letnie okienko transferowe zapowiada się w ich obozie niezwykle pracowicie. Los Blancos mają na oku sporą liczbę zawodników.

Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu Realu Madryt przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż Królewscy mogą przeprowadzić sensacyjne wzmocnienie. W biurze klubu zaczęto dyskutować o zawodniku, który przeżywa kiepskie miesiące. A chodzi o Davide Frattesiego, który znajduje się na wylocie z Interu Mediolan.

Włoski pomocnik niegdyś uchodził za jednego z najlepszych piłkarzy w swoim kraju. Po przyjściu na Stadio Giuseppe Meazza kariera 26-latka stanęła w miejscu. Zarówno piłkarz jak i klub zaczęli myśleć o rozstaniu. Byłoby ogromną niespodzianką, gdyby reprezentant Italii latem zasilił szeregi Realu Madryt.

Davide Frattesi w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoch nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić trzema asystami. Portal „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 28 milionów euro.

