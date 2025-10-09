Real Madryt wytypował cele na lato. W grze dwóch pomocników

Real Madryt szuka nowego pomocnika. Transfer ma mieć miejsce latem przyszłego roku. Jak podaje dziennik AS, na liście życzeń jest dwóch zawodników: Adam Wharton oraz Chema Andres.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt szuka pomocnika. Kandydatami piłkarz Crystal Palace i Stuttgartu

Real Madryt w minione lato skupił uwagę na wzmocnieniach formacji defensywnej. Kadrę pierwszego zespołu zasiliło aż trzech nowych zawodników: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen i Alvaro Carreras. Latem przyszłego roku Królewscy będą chcieli wzmocnić pozostałe formacje. Dużo mówi się o transferze napastnika, a kandydatem ma być Erling Haaland. Nie brakuje też doniesień o nowym pomocniku.

W kontekście środka pola media łączą z Realem wielu zawodników. Pojawiały się już takie nazwiska jak m.in. Enzo Fernandez. Natomiast z informacji dziennika AS wynika, że Florentino Perez może postawić na młodego piłkarza o dużym potencjale na przyszłość.

Madrytczycy sporządzili listę życzeń w kontekście transferu pomocnika. Priorytetem ma być Adam Wharton, czyli piłkarz Crystal Palace. Natomiast problem stanowi kwota potencjalnej transakcji. Real nie chce zapłacić więcej niż 80 milionów euro. Na ten moment klub z Anglii wycenia go na znacznie więcej. Druga opcja to powrót wychowanka klubowej akademii, który obecnie gra w VfB Stuttgart. Zawodnikiem, o którym mowa jest Chema Andres. W tym przypadku koszt transferu będzie minimalny, ponieważ zaledwie 10 mln euro.

Źródło donosi również, że piłkarz, który trafi na Santiago Bernabeu będzie rywalizował o miejsce w składzie z Aurelienem Tchouameni. Francuz najczęściej gra w roli defensywnego pomocnika. Jak dotąd w Realu Madryt rozegrał 156 spotkań, strzelając 5 goli.