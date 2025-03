Real Madryt wypożyczy Endricka? Zgłosił się chętny klub La Liga

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Real Sociedad zainteresowany pozyskaniem Endricka

Real Sociedad postawił sobie cel na letnie okienko transferowe. Klub chce sprowadzić napastnika, który będzie w stanie zagwarantować jak największą liczbę bramek. W przeszłości tę rolę wypełniali Alexander Isak i Alexander Sorloth.

Zespół z z San Sebastian planuje sprowadzenie nowego snajpera, a jednym z głównych kandydatów jest Endrick. Brazylijczyk poinformował już Florentino Pereza o chęci odejścia. Nie jest zadowolony z liczby minut otrzymywanych od Carlo Ancelottiego. Piłkarz jest przekonany, że jego sytuacja się nie zmieni niezależnie od tego, czy włoski szkoleniowiec pozostanie na stanowisku, czy też klub zdecyduje się zatrudnić nowego trenera. Konkurencja w ataku Realu Madryt jest bowiem zbyt duża. 18-latek przestał liczyć na wywalczenie miejsca w podstawowym składzie, ponieważ musi rywalizować z takimi gwiazdami jak Kylian Mbappe i Rodrygo.

Młody Brazylijczyk chciałby regularnie grać i rozwijać swoje umiejętności. W zaledwie 490 rozegranych minutach we wszystkich rozgrywkach zdobył sześć goli i zanotował jedną asystę. Oznacza to, że do siatki trafia średnio co 82 minuty.

Imanol Alguacil był pod wrażeniem Endricka po jego świetnym występie w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla, gdy Real Madryt pokonał klub z San Sebastian dzięki bramce byłego gracza Palmeiras.

