Real Madryt zaczął badać możliwość rozstania z jednym z kluczowych graczy. A chodzi o Eduardo Camavingę. Francuski pomocnik został wyceniony przez Królewskich na 45 milionów funtów - przekazuje Metteo Moretto.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Eduardo Camavinga wyceniony przez Real Madryt

Real Madryt rozgrywa trudny sezon, ale w minioną środę udało im się wykonać spory krok w kierunku ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie 1/8 finału z Manchesterem City zakończyło się pogromem. Podopieczni Alvaro Arbeloi rozgromili rywala rezultatem 3:0, a bohaterem starcia został Federico Valverde, autor trzech trafień.

Nie jest wielką tajemnicą, że Real Madryt chce latem przejść kolejną przebudowę. Królewscy rozglądają się za nowymi piłkarzami, ale myślą też o rozstaniach. Matteo Moretto poinformował, że przyszłość Eduardo Camavingi na Estadio Santiago Bernabeu stoi pod znakiem zapytania. Los Blancos wycenili bowiem francuskiego pomocnika na 45 milionów funtów.

Eduardo Camavinga nie powinien mieć problemy ze znalezieniem chętnych na jego transfer. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że reprezentant Francji znajduje się pod obserwacją Manchesteru United. Wycena pomocnika jest stosunkowa niska, więc możemy być pewni, że po jego sprowadzenie zgłosi się jeszcze inny wielki klub. Czas pokaże, czy 23-latek opuści zespół Los Blancos.

W obecnym sezonie Eduardo Camavinga rozegrał 31 spotkań w koszulce Realu Madryt. Francuz zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.