Manchester United w letnim okienku może wybrać się na zakupy do Realu Madryt. Aż dwóch piłkarzy jest pod obserwacją Czerwonych Diabłów. A są to Eduardo Camavinga oraz Aurelien Tchouameni - informuje "Tribal Football".

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Camavinga i Tchouameni obserwowani przez Manchester United

Manchester United może mieć niezwykle pracowite lato. Wszystko będzie zależało od tego, czy zespół prowadzony przez Michaela Carricka awansuje do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Jeśli tak się stanie, to Czerwone Diabły zamierzają solidnie wzmocnić skład, choć będą mieli ograniczony budżet. Władze klubu z Old Trafford już rozglądają się za nowymi zawodnikami.

Najnowsze doniesienia transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje „Tribal Football”. Otóż angielski zespół może zaszaleć, ponieważ rozważa sprowadzenie dwóch zawodników Realu Madryt. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znaleźli się Eduardo Camavinga oraz Aurelien Tchouameni. Środkowi pomocnicy są bacznie obserwowani przez klub z Old Trafford.

Zarówno Eduardo Camavinga jak i Aurelien Tchouameni nie mogą być pewni swojej przyszłości w Realu Madryt. Francuzi na ten moment nie spełniają oczekiwań. Liczono, że będą w stanie wejść w buty Luki Modricia oraz Toniego Kroosa, ale rzeczywistość okazała się brutalna. Reprezentanci Trójkolorowych zatem wkrótce mogą wylądować w Manchesterze United.

Swój najbliższy mecz podopieczni Michaela Carricka zagrają już w niedzielę. Tego dnia Czerwone Diabły zagrają przed własną publicznością w lidze z Aston Villą. To starcie będzie niezwykle ważne dla układu tabeli Premier League.