LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Angelo Stiller wyceniony przez VfB Stuttgart na 50 milionów euro. Co na to Real Madryt?

Real Madryt poznał wycenę Angelo Stillera. Serwis „Sport Bild” zdradza, że VfB Stuttgart liczy na ogromny zarobek, ponieważ oczekuje ofert za swojego gwiazdora, które będą sięgały 50 milionów euro. Jest to olbrzymia kwota, nawet jak na zawodnika o takiej klasy jak reprezentant Niemiec. Władze klubu z Bundesligi liczą, że pomocnik stanie się jednym z najdrożej sprzedanych graczy w historii zespołu.

Angelo Stiller jest od wielu miesięcy łączony z przeprowadzką do Realu Madryt. Królewscy bacznie obserwują rozwój zawodnika VfB Stuttgart. Już w ubiegłorocznym letnim okienku Niemiec mógł trafić na Estadio Santiago Bernabeu. Jednak tylko na próbach się skończyło. Co się odwlecze, to nie uciecze – reprezentant naszych zachodnich sąsiadów po sezonie może trafić do hiszpańskiego giganta.

Real Madryt jednak nie jest jednym zespołem, który obserwuje Angelo Stillera. Gwiazdor VfB Stuttgart znajduje się również w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Czerwone Diabły jednak mają ograniczony budżet i mało prawdopodobne wydaje się, że ruszą po Niemca. Królewscy są zatem faworytem do pozyskania pomocnika.

Angelo Stiller w obecnym sezonie rozegrał 44 spotkania w koszulce VfB Stuttgart. Reprezentant Niemiec ma na koncie jedno trafienie, ale może się pochwalić aż 10. asystami.