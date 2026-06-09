Real Madryt dogadał się z gwiazdą. Wielki transfer coraz bliżej

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Enzo Fernandez osiągnął porozumienie z Realem Madryt

Enzo Fernandez od dłuższego czasu jest łączony z przeprowadzką do Realu Madryt. Władze hiszpańskiego giganta poszukują bowiem kreatywnego pomocnika, który wniesie jeszcze więcej jakości do drugiej linii zespołu Los Blancos. Argentyńczyk wydaje się jednym z najciekawszych kandydatów do wzmocnienia drużyny Królewskich, a coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że już od przyszłego sezonu może on występować właśnie w barwach ekipy Los Galacticos. Mistrz świata od lat znajduje się na radarze madryckiego klubu, który uważnie monitoruje jego sytuację.

Najnowsze informacje dotyczące przyszłości 25-letniego zawodnika przekazał Ekrem Konur. Według tureckiego dziennikarza Real Madryt nawiązał już bezpośredni kontakt z Enzo Fernandezem. Co więcej, strony miały osiągnąć wstępne porozumienie w sprawie warunków pięcioletniego kontraktu indywidualnego. Wicemistrzowie La Ligi zdają sobie sprawę, że sprowadzenie Vitinhi lub Joao Nevesa z PSG byłoby niezwykle trudnym zadaniem, dlatego skierowali swoją uwagę na wychowanka River Plate. Chelsea oczekuje za swojego pomocnika kwoty znacznie przekraczającej 100 milionów euro.

41-krotny reprezentant Argentyny trafił do zespołu The Blues w styczniu 2023 roku za około 120 milionów euro z Benfiki Lizbona. Od tamtej pory w koszulce londyńskiej ekipy rozegrał 169 spotkań, zdobył 31 bramek oraz zanotował 30 asyst. Umowa środkowego pomocnika obowiązuje aż do 2032 roku, dlatego angielski potentat nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim liderem. Mimo to Chelsea jest gotowa wysłuchać ofert, jeśli sam piłkarz wyrazi chęć zmiany otoczenia i będzie naciskał na przenosiny na Santiago Bernabeu.