Real Madryt wybrał cel transferowy. Mistrz Europy priorytetem

Real Madryt zdecydował, że Kees Smit będzie głównym celem na letnie okno transferowe. Mistrz Europy do lat 19 ma być priorytetem do wzmocnienia środka pola - twierdzi Sky Sport CH.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Kees Smit priorytetem dla Realu Madryt

Real Madryt odpuścił transfery w styczniowym okienku. Florentino Perez nie ma w zwyczaju dokonywać wzmocnień w trakcie sezonu. Cała uwaga skupia się na letnim oknie transferowym, w którym Królewscy ponownie mają być aktywni tak jak przed rokiem. Głównie pion sportowy ma skupić się na zmianach w środku pola. Niezależnie od tego, kto będzie trenerem, ma pojawić się nowy pomocnik.

Jak poinformował serwis Sky Sport CH, w Madrycie wyłonili głównego faworyta. Ma nim być niezwykle utalentowany Kees Smit, czyli młodzieżowy reprezentant Holandii. O 20-latku po raz pierwszy świat usłyszał latem tamtego roku podczas Mistrzostw Europy U19, które kadra Oranje wygrała. Co więcej, choć gra jako środkowy pomocnik został królem strzelców młodzieżowego Euro.

Zainteresowanie Realu nie jest niczym nowym, ponieważ Smit od kilku miesięcy jest łączony z dużym transferem. W przeszłości pojawiały się także plotki, że obserwuje go m.in. FC Barcelona, a także giganci z Premier League jak Manchester United czy Chelsea. Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, to największe szanse mają jednak Los Blancos. Młody piłkarz ma być zdecydowany na transfer.

Kees Smit to wychowanek AZ Alkmaar, gdzie zadebiutował w sezonie 2023/2024. Łącznie wystąpił w 62 meczach, w których zdobył 5 goli i zanotował 7 asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 22 mln euro. Jego kontrakt wygasa latem 2028 roku.