Real Madryt w odwrocie! Młoda gwiazda ma inny plan!

fot. CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Dean Huijsen może nie trafić do Realu Madryt

Dean Huijsen broni dzisiaj barw Bournemouth. Jednocześnie za swoją postawę zawodnik zbiera wiele pochlebnych słów. Chętny na transfer z udziałem piłkarza ma być od dłuższego czasu Real Madryt. Wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

20-latek urodzony w Holandii w ostatnim czasie poczynił niezwykłe postępy w swojej grze, co nie umknęło uwadze sternikom czołowych europejskich klubów. Wygląda jednak na to, że na dzisiaj zawodnik nie planuje zmian w swoim życiu. Źródło twierdzi, że Huijsen jest przekonany do tego, że jego rozwój musi odbywać się na brytyjskiej ziemi. Osoby z bliskiego otoczenia piłkarza twierdzą, że gracz czuje się bardzo dobrze w lidze angielskiej.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Interesujące jest jednak to, że władze Bournemouth już zacierają ręce na to, że mają w swoich szeregach perełkę, dzięki której może się zrobić w niedalekiej przyszłości zamieszanie. Chociaż samo zatrzymanie zawodnika w klubie może być trudne do zrealizowania. 20-letni piłkarz ma kontrakt ważny z klubem z Premier League do końca czerwca 2030 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości mniej więcej 42 milionów euro.

W tym sezonie Huijsen wystąpił jak na razie w 30 spotkaniach. Zdobył w nich 30 bramek i zaliczył też jedną asystę. Okazję na poprawę tego bilansu może mieć w sobotę przy okazji potyczki Bournemouth z Crystal Palace w ramach 33. kolejki ligi angielskiej.

‘

Czytaj także: Ancelotti pod presją! Czy Real postawi na legendę?