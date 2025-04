Ancelotti pod presją! Czy Real postawi na legendę?

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Juergen Klopp i Xabi Alonso jedynymi alternatywami na następcę Carlo Ancelottiego

Real Madryt w ramach 1/4 finału przegrał w dwumeczu Ligi Mistrzów z Arsenalem. Jednocześnie nasiliły się spekulacje związane z przyszłością Carlo Ancelottiego. Interesujące wieści na temat ewentualnych planów Los Blancos przekazało internetowe wydanie dziennika AS.

Źródło dało do zrozumienia, że na dzisiaj są dwie opcje do zastąpienia Włocha. Od dłuższego czasu przymierzany do pracy w szeregach giganta La Liga jest Xabi Alonso. Drugie rozwiązanie to natomiast Juergen Klopp. W kontekście Niemca pojawiają się ciekawe informacje.

Były menedżer Liverpoolu nie czuje się komfortowo na stanowisku globalnego dyrektora ds. piłki nożnej w Red Bullu. Klopp miał przyjąć tę propozycję bardziej z zaangażowania niż z powołania, twierdzi AS. Najnowsze wieści wskazują, że Niemiec jest żywo zainteresowany powrotem na ławkę, a najbardziej kuszące opcje to praca w roli selekcjonera reprezentacji Brazylii lub trenera Realu. Klub z Madrytu rozważą zatrudnienie Kloppa.

Na dzisiaj bardzo niepewna jest sytuacja Ancelottiego w Realu. Chociaż włoski szkoleniowiec wciąż może pozostać na swoim stanowisku. Wszystko będzie jednak zależało od La Liga i w Pucharze Króla. Nie zmienia to jednak faktu, że sternicy Królewskich już są w trakcie analizowania różnych scenariuszy.

