Real Madryt szykuje sensacyjny transfer. Prosto z Danii

16:08, 5. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tipsbladet

Real Madryt może przeprowadzić zaskakujący transfer. Królewscy zaczęli interesować się piłkarzem z duńskiej ligi. Na ich radarze znalazł się Caleb Yirenkyi z FC Nordsjaelland - informuje "Tipsbladet".

Jose Mourinho
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Z FC Nordsjaelland do Realu Madryt?! Królewscy patrzą na talent z Ghany

Real Madryt zaczął już szaleć na rynku transferowym. Florentino Perez, po kompromitującym sezonie i zatrudnieniu Jose Mourinho, chce jak najlepiej przygotować zespół na nowy sezon. Z informacji przekazanych przez „Tipsbladet” dowiadujemy się, że Królewscy mogą przeprowadzić sensacyjny transfer z duńskiej ligi. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Caleb Yirenkyi, który na co dzień reprezentuje barwy FC Nordsjaelland.

Jose Mourinho ma duży wpływ na budowę składu Realu Madryt. Pomysł zatrudnienia zawodnika z Ghany może zatem należeć do portugalskiego szkoleniowca. Wspomniane źródło zdradza, że Królewscy skontaktowali się już Michaelem Essienem, który jest asystentem duńskiej drużyny. Przeprowadzka 20-latek na Estadio Santiago Bernabeu zatem wisi w powietrzu.

Caleb Yirenkyi jako 18-latek trafił do Danii. Pomocnik najpierw szkolił się w akademii FC Nordsjaelland, by później trafić do ich pierwszej drużyny. Reprezentant Ghany nie ma wielkiego doświadczenia w seniorskiej piłce, ale Real Madryt patrzy w szczególności na jego potencjał, który jest wielki.

W sezonie 2025/26 Caleb Yrienkyi rozegrał 34 spotkania w koszulce FC Nordsjaelland. Zawodnik z Ghany zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.

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