Arabia Saudyjska wdraża plan kuszenia Viniciusa Juniora
Vinicius Junior ma wciąż ważny kontrakt z Realem Madryt. Jednocześnie ostatnio w martwym punkcie utknęły negocjacje zawodnika z Królewskimi w sprawie nowej umowy. Aktualny kontrakt piłkarza wygasa z końcem czerwca 2027 roku. Tymczasem interesujące informacje przekazał talkSPORT.
Źródło przekonuje, że władze Arabii Saudyjskiej podjęły już kroki w kierunku przygotowania dla Brazylijczyka umowy, dzięki której Vinicius Junior może stać się zdecydowanie najlepiej opłacanym zawodnikiem na świecie.
Jasne jest jednocześnie, że nie tylko piłkarz Realu znajduje się na radarze przedstawicieli Saudi Pro League. Wciąż wysoko stoją akcje Mohameda Salaha. Egipcjanin jest uważany za jeden z głównych długoterminowych celów do podniesienia jakości ligi saudyjskiej.
Vinicius Junior i Salah to zawodnicy, którzy już od dłuższego czasu wymieniani są jako potencjalne wzmocnienia jednej z ekip z ligi saudyjskiej. Tym samym piłkarze mogliby być ambasadorami Arabii Saudyjskiej, która chce jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata w piłce nożnej, których będzie gospodarzem w 2034 roku.
Już dzisiaj w lidze saudyjskiej nie brakuje gwiazd znanych z europejskich pucharów. Od kilku sezonów w tych rozgrywkach rywalizuje Cristiano Ronaldo. W gronie najwartościowszych zawodników Saudi Pro League znajdują się natomiast: Darwin Núñez, Mateo Retegui, Theo Hernandez czy Kingsley Coman.
