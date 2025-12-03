Messi znów w Barcelonie? Deco odpowiedział jasno i dosadnie

Lionel Messi i jego powrót do FC Barcelony to wciąż temat obecny w medialnej przestrzeni. Tymczasem ostatnio swoje stanowisko w tej sprawie wyraził dyrektor sportowy Blaugrany.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Deco o ewentualnym powrocie Lionela Messiego do FC Barcelony

Lionel Messi od momentu gdy pojawił się w Barcelonie i opublikował w swoich mediach społecznościowych wpis sugerujący powrót do byłego klubu, rozpalił mnóstwo spekulacji. Temat szybko podchwycili kibice oraz przedstawiciele mediów. Tymczasem ostatnio ciekawych wypowiedzi udzielił dyrektor sportowy Katalończyków, którego słowa zacytował dziennikarz Fabrizio Romano.

– Krótkoterminowe wypożyczenie Messiego? Leo ma kontrakt. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek o tym dyskutowano. Messi zawsze będzie Messim, zawsze ma coś do zaoferowania, ale nie mówmy o tym teraz – miał powiedzieć Deco cytowany przez znanego żurnalistę na platformie X.

Argentyński zawodnik opuścił Barcę w sierpniu 2021 roku, a następnie dołączył do francuskiego Paris Saint-Germain. Z kolei latem 2023 roku Messi zdecydował się na transfer z giganta Ligue 1 do Interu Miami. Aktualny kontrakt Argentyńczyka z klubem z MLS obowiązuje do końca grudnia 2028 roku.

W tym sezonie Messi wystąpił łącznie w 41 spotkaniach, notując w nich 38 trafień i 23 kluczowe podania. Na boisku zawodnik spędził ponad 3500 minut. Ogólnie w barwach Interu Miami piłkarz ma już ponad 80 występów i 77 goli. Rynkowa wartość zawodnika jest natomiast szacowana na 18 milionów euro.

Tymczasem już w najbliższą sobotę Messi stanie przed szansą poprawienia swojego bilansu. Drużyna zawodnika zmierzy się w finale MLS z Vancouver. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:30.

Czytaj więcej: Hit w La Liga z koszmarnym pudłem. Lewandowski znów na ustach kibiców [WIDEO]