Real Madryt rozważy sprzedaż gwiazdy. Padła kwota

Real Madryt w letnim okienku transferowym może sprzedać jedną z gwiazd. Szeregi Królewskich ma opuścić Eduardo Camavinga. Matteo Moretto ujawnia szczegóły potencjalnej transakcji.

LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Manchester City

Real Madryt gotowy na transfer pomocnika

Coraz więcej wskazuje na to, że Eduardo Camavinga opuści Real Madryt po pięciu latach. Reprezentant Francji na Santiago Bernabeu trafi w lecie 2021 roku – Lo Blancos zapłacili za niego Rennes 31 milionów euro. Wszechstronny pomocnik regularnie melduje się w podstawowym składzie, ale równie regularnie jest rzucany po różnych pozycjach.

Media po raz kolejny sugerują, że 23-latek jest coraz bliższy zmiany klubowych barw. Real jest otwarty na sprzedaż dwukrotnego zdobywcy Ligi Mistrzów. Matteo Moretto zdradza wysokość kwoty, jaka interesuje Królewskich – to przynajmniej 50 milionów euro.

Tylko w takim przypadku Madrytczycy rozpoczną negocjacje z potencjalnymi zainteresowanymi. Jednocześnie to zdecydowanie mniej niż Liverpool miał oferować za usługi Camavingi.

Gdzie zagra Francuz? Wydaje się, że wszystkie drogi prowadzą do Premier League. Nie tylko The Reds obserwują poczynienia byłego zawodnika Stade Rennais. O jego podpis walczy także inny angielski gigant.