Manchester United rozgląda się za następcą Casemiro. Jak się okazuje, trop Czerwonych Diabłów prowadzi do Realu Madryt. Na ich celowniku znalazł się bowiem Eduardo Camavinga - przekazuje "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Eduardo Camavinga przeniesie się do Manchesteru United?

Manchester United już wie, że w letnim okienku transferowym będzie musiał pozyskać nowego środkowego pomocnika. Kilka tygodni temu Casemiro ogłosił, że nie przedłuży kontrakt z angielskim klubem i po sezonie odejdzie jako wolny agent. Czerwone Diabły rozglądają się za nowym graczem do środka pola. A ostatnie doniesienia sugerują, że Sandro Tonali jest zainteresowany przeprowadzką na Old Trafford.

Tymczasem inne ciekawe informacje transferowe związane z Manchesterem United przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż angielski klub był na łowach w Realu Madryt i właśnie tam znalazł kandydata do zastąpienia Casemiro. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Eduardo Camavinga. Francuz znalazł się wysoko na liście życzeń władz Red Devils.

Wspomniane źródło zaznacza, że Real Madryt jest gotowy na rozstanie z Eduardo Camavingą. Manchester United jednak będzie musiał spełnić żądania Hiszpanów. Królewscy oczekują bowiem za swojego zawodnika ofert w wysokości 75 milionów euro. Czas pokaże, czy reprezentant Francji trafi na boiska Premier League.

Eduardo Camavinga w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Realu Madryt. Francuz zdołał zgromadzić na swoim koncie dwa trafienia i jedną asystę. Kontrakt pomocnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.