Barcelona chce Portugalczyka. Wysoka klauzula odstępnego

FC Barcelona zamierza latem sprowadzić środkowego obrońcę. Lista życzeń Katalończyków jest długa, a jednym z kandydatów jest Goncalo Inacio ze Sportingu Lizbona - podaje "La Gazzetta dello Sport".

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Goncalo Inacio na liście życzeń Barcelony

FC Barcelona wchodzi w letnie okno transferowe z jasnym priorytetem – wzmocnieniem środka defensywy. Kataloński klub chce zwiększyć stabilność w obronie i znaleźć długoterminowego partnera dla Pau Cubarsiego, który w ostatnich miesiącach stał się jednym z filarów zespołu.

Jednym z najważniejszych nazwisk na liście życzeń pozostaje Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Barcelona miała nawet osiągnąć wstępne porozumienie z zawodnikiem w sprawach indywidualnych warunków kontraktu. Problemem pozostają jednak negocjacje z włoskim gigantem, które są wyjątkowo trudne i skomplikowane.

Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, na radarze Blaugrany znajduje się również Goncalo Inacio, który reprezentuje barwy Sportingu Lizbona. 24-letni stoper należy do grona najbardziej wyróżniających się defensorów w Europie w obecnym sezonie – rozegrał 42 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty.

Klauzula odstępnego w umowie Portugalczyka wynosi 60 milionów euro. Inacio jest także bacznie obserwowany przez Liverpool, Manchester United oraz Chelsea. Dla Dumy Katalonii portugalski defensor jest bardzo atrakcyjną opcją. Lewonożny środkowy obrońca, świetnie czujący się w rozegraniu piłki od tyłu, idealnie pasuje do stylu gry preferowanego w Barcelonie. 20-krotny reprezentant Portugalii coraz częściej rozważa zmianę otoczenia w celu dalszego rozwoju kariery.