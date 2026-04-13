Real Madryt nie rezygnuje ze starań o Rodriego. Ba, rozmowy Królewskich z hiszpańskim pomocnikiem nabrały tempa. Manchester City jednak nie ma zamiaru rozstawać się ze swoją gwiazdą - donosi "Football Insider".

Rodri rozmawia z Realem Madryt. Manchester City walczy o swoją gwiazdę

Real Madryt od wielu miesięcy wykazuje poważne zainteresowanie Rodrim. Z informacji przekazanych przez „Football Insider” dowiadujemy się, że Królewscy wciąż bardzo chcą pozyskać mistrza Europy. Otóż rozmowy hiszpańskiego giganta z Manchesterem City nabrały odpowiedniego tempa. I przeprowadzka pomocnika na Estadio Santiago Bernabeu jest bardzo blisko.

Wspomniane źródło zaznacza jednak, że na przeszkodzie Realowi Madryt stanie Manchester City. Angielski zespół nie ma zamiaru rozstawać się ze swoją gwiazdą. The Citizens chcą zatrzymać reprezentanta Hiszpanii, oferując mu nowy kontrakt. Na ten moment nie znamy więcej szczegółów w tej sprawie. Możemy być natomiast pewni, że władze z Etihad Stadium zrobią wszystko, co w ich mocy, aby kontynuować współpracę z 29-latkiem.

Wiele będzie zależało w kontekście przyszłości Rodriego od samego Pepa Guardioli. Obecnie nie jest znana przyszłość hiszpańskiego szkoleniowca. Wiele się mówi w kuluarach, że może spróbować nowego wyzwania. Trener znajduje się na celowniku m.in. reprezentacji Włoch. Niewątpliwie saga transferowa z udziałem gwiazdy The Citizens dopiero nabiera tempa.

Rodri w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce Manchesteru City. Reprezentant Hiszpanii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.