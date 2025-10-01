Real Madryt poznał cenę za gwiazdę Chelsea. Tanio nie będzie

Real Madryt szuka nowego pomocnika, który latem przyszłego roku dołączy do klubu. Jednym z kandydatów jest Enzo Fernandez. Chelsea wyceniła piłkarza na ponad 106 mln funtów - twierdzi TeamTalk.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Enzo Fernandez na liście życzeń Realu. Chelsea stawia twarde warunki

Real Madryt ma jasny cel na letnie okno transferowe w 2026 roku. Po wzmocnieniach w formacji defensywnej przyszedł czas, aby odświeżyć środek pola. Florentino Perez ma w notesie zapisanych kilku zawodników, a większość z nich to gwiazdy światowego formatu. Przez ostatnie tygodnie hiszpańskie media rozpisywały się o potencjalnym transferze Vitinhy, czyli piłkarza Paris Saint-Germain.

W kręgu zainteresowań znajduje się również Enzo Fernandez. Argentyńczyk od ponad dwóch lat jest związany z Chelsea, ale londyńczycy są otwarci na ewentualne negocjacje. Problem w tym, że kwota transferu może odstraszyć hiszpańskiego giganta.

Jak informuje serwis TeamTalk transfer Enzo Fernandeza będzie możliwy, ale pod jednym warunkiem. The Blues postawili sprawę jasno, przekazując, że pomocnik będzie mógł odejść za więcej niż 106,8 mln funtów. Taką kwotę Chelsea zapłaciła za niego w przeszłości Benfice.

Fernandez to nie tylko kluczowy piłkarz w zespole Enzo Mareski, ale także kapitan drużyny. Od momentu transferu rozegrał dla Chelsea 124 spotkania, w których zdobył 19 goli i zanotował 24 asysty. Z Chelsea wiążę go kontrakt do czerwca 2032 roku. Zanim przeniósł się do Premier League, grał między innymi w River Plate i Defensa y Justicia w Argentynie.