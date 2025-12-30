Real Madryt podjął decyzję w sprawie gwiazdy. Blisko powrotu do Premier League

08:57, 30. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  as.com

Real Madryt nie planuje przedłużenia kontraktu z Antonio Rudigerem - informuje dziennik "AS". Zainteresowanie niemieckim obrońcą wykazuje Chelsea.

Xabi Alonso
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Antonio Rudiger na wylocie z Realu

Real Madryt od kilku tygodni goni w tabeli La Liga Barcelonę, która ma obecnie cztery punkty przewagi nad Królewskimi. Kataloński gigant szybko otrząsnął się po porażce w El Clasico na Santiago Bernabeu. Xabi Alonso ma sporo wyzwań w drużynie i coraz częściej jest krytykowany.

Jednym z zawodników, którego kontrakt z Królewskimi wygasa wraz z końcem sezonu, jest Antonio Rudiger. Jak informuje hiszpański dziennik „AS”, niemiecki obrońca może opuścić stolicę Hiszpanii po zakończeniu obecnej kampanii, jeśli nie dojdzie do przełomu w sprawie przedłużenia umowy.

Do tej pory przedstawiciele Realu nie skontaktowali się z otoczeniem zawodnika w sprawie ewentualnych rozmów o nowym kontrakcie. Brak konkretnych działań ze strony władz Królewskich rodzi pytania o przyszłość stopera, który w ostatnich latach był ważnym ogniwem defensywy zespołu.

Kluczowym czynnikiem będzie jednak to, czy Rudiger utrzyma miejsce w podstawowym składzie do końca sezonu. Regularna gra na najwyższym poziomie mogłaby skłonić madrytczyków do zmiany stanowiska i rozpoczęcia negocjacji w sprawie jego przyszłości.

Co ciekawe, niemiecki obrońca trafił już na listę życzeń Chelsea. 32-latek występował w barwach The Blues w latach 2017–2022, rozgrywając łącznie 203 mecze i strzelając 12 goli. W obecnym sezonie Rudiger zmagał się jednak z urazem mięśnia prostego uda w lewej nodze, przez co rozegrał zaledwie siedem spotkań.

