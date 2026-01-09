Real Madryt podjął decyzję w sprawie darmowego transferu

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Guehi nie zostanie zawodnikiem Realu Madryt. Perez zrezygnował

Real Madryt podczas letniego okna transferowego będzie musiał poszukać wzmocnień na pozycji środkowego obrońcy. Z klubem prawie na pewno pożegna się David Alaba, któremu wygasa kontrakt. Niepewna jest również przyszłość Antonio Rudigera, który podobnie jak Austriak ma umowę do końca sezonu. Dlatego też od kilku miesięcy media łączą z Królewskimi topowych stoperów.

Wśród piłkarzy, którym latem wygasa kontrakt jest kilku ciekawych obrońców. Są to m.in. Marc Guehi, Ibrahima Konate, Dayot Upamecano. Z informacji The Athletic wynika, że jedna kandydatura została właśnie odrzucona przez prezydenta klubu Florentino Pereza.

Okazuje się, że Real Madryt wykluczył możliwość pozyskania stopera Crystal Palace. Marc Guehi na tym etapie nie ma najmniejszych szans, aby trafić latem na Bernabeu. Niewykluczone, że powodem jest zbyt duże zainteresowanie piłkarzem. Co za tym idzie Królewscy, aby go pozyskać, musieliby mocno przepłacić, przebijając oferty m.in. Manchesteru City, Arsenalu czy Liverpoolu.

Co więcej, pojawiły się również wieści w sprawie Konate, którego szanse na angaż w Madrycie maleją. Mało prawdopodobne jest, że Real pozyska Upamecano. Francuz jest o krok od podpisania umowy z Bayernem Monachium. Na ten moment największe szanse na letni transfer do Hiszpanii ma Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund. Jego umowa obowiązuje natomiast do czerwca 2027 roku.