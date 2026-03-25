Real Madryt planuje transfer pomocnika. Prosto z Bundesligi

13:07, 25. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Defensa Central

Real Madryt chce latem wzmocnić środek pola. Na radarze hiszpańskiego giganta znalazł się Hugo Larsson z Eintrachtu Frankfurt - informuje "Defensa Central".

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Hugo Larsson na celowniku Realu Madryt

Real Madryt pracuje nad planem wzmocnień środka pola przed kolejnym sezonem. Władze klubu ze stolicy Hiszpanii szukają piłkarza, który będzie w stanie nie tylko zabezpieczyć defensywę, ale także kontrolować tempo gry i nadawać jej rytm, czyli klasycznego reżysera.

W ostatnich tygodniach w kontekście Królewskich pojawiało się kilka głośnych nazwisk. Od gwiazdy Manchesteru City Rodriego, po jeden z największych talentów holenderskiej piłki – Keesa Smita z AZ Alkmaar. Teraz jednak na radarze znalazł się kolejny zawodnik, tym razem z 1. Bundesligi.

Z informacji przekazywanych przez „Defensa Central” wynika, że Real bacznie obserwuje Hugo Larssona z Eintrachtu Frankfurt. 21-letni Szwed znajduje się pod lupą skautów już od dłuższego czasu i jest wysoko oceniany przez jednego z najważniejszych ludzi odpowiedzialnych za politykę transferową klubu.

Larsson uchodzi za nowoczesnego pomocnika, który łączy bardzo dobre przygotowanie techniczne z warunkami fizycznymi. Może występować zarówno jako środkowy, jak i defensywny pomocnik. Dobrze radzi sobie w odbiorze piłki, potrafi przerywać akcje rywali, ale równie skutecznie inicjuje ataki swojego zespołu.

Warto dodać, iż kontrakt Larssona obowiązuje aż do czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa szacowana jest na 32 miliony euro. Na ten moment w Madrycie nie zamierzają jednak podejmować pochopnych decyzji. Klub chce dokładnie przeanalizować sytuację zawodnika po zakończeniu sezonu.

