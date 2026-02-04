Real Madryt otrzymał propozycję transferów. Perez zdecydował

Real Madryt w styczniu otrzymał w styczniu wiele ofert pozyskania nowych piłkarzy ze strony agentów. Florentino Perez jednak odmówił, uważając, że obecna kadra jest wystarczająco dobra, o czym poinformował Mario Cortegana z "The Athletic".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real odrzucił propozycję zimowych transferów

Real Madryt w tym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Właściwie trzeba nawet powiedzieć, że piłkarze Los Blancos rozczarowują nie tylko wynikami, ale i grą. Zespół, który miał być faworytem do zdobycia nawet potrójnej korony, obecnie musi rywalizować w fazie play-off Ligi Mistrzów, a przygodę z Pucharem Króla już zakończył. Z kolei w lidze hiszpańskiej nie jest lepiej, choć strata do pierwszej FC Barcelony to tylko jeden punkt.

Niemniej mało kto spodziewa się, że uda się zakończyć ten sezon z jakimś sukcesem na koncie. Kibice zwracają uwagę przede wszystkim na zatrudnienie nowego szkoleniowca oraz transfery. Te latem mają być spore, ale jednak tej zimy Real kompletnie odpuścił temat wzmocnień. Według informacji, które przekazał Mario Cortegana z „The Athletic”, w okienku transferowym Real Madryt otrzymał wiele ofert pozyskania nowych piłkarzy ze strony ich agentów, ale Florentino Perez odmówił. Zdaniem władz Królewskich, obecna kadra jest wystarczająco dobra, aby wywalczyć w tym sezonie tytuł.

Trudno jednak nie mieć wrażenia, że jest trochę inaczej, bo choć na papierze faktycznie wszystko zdaje się zgadzać, to jednak stan faktyczny jest inny. Do tego dochodzą przecież także liczne zarzuty wobec Alvaro Arbeloi, który zastąpił tymczasowo Xabiego Alonso.

Zobacz także: Gwiazdy poza zasięgiem Realu. Oto faworyt do środka pola