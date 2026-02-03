Klopp poprosił o wielki transfer do Realu! Perez to zaakceptował

Real Madryt prowadzi rozmowy z Jurgenem Kloppem ws. przejęcia klubu od nowego sezonu i są one coraz bardziej zaawansowane. Niemiec zażądał sprowadzenia Erlinga Haalanda, a Florentino Perez zgodził się na jego sprowadzenie, o czym poinformował "El Nacional".

dpa/Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp poprosił Real o sprowadzenie Erlinga Haalanda

Real Madryt w tym sezonie jest w takiej formie, że kibice już na tym etapie kampanii stracili już prawie całą nadzieję na jakikolwiek sukces. Wielu uważa bowiem, że pomimo stosunkowo niewielkiej straty do FC Barcelony w rozgrywkach La Liga, mistrzostwo kraju jest dalekie od możliwości. Podobnie sprawa ma się w Lidze Mistrzów, gdzie zagrają oni w play-offach.

Słaba gra i wyniki powodują, że Florentino Perez zdecydował się na zatrudnienie Jurgena Kloppa od lata. Niemiec ma być zbawcą dla Królewskich i rozmowy ws. jego sprowadzenia trwają od jakiegoś czasu, o czym poinformował serwis „El Nacional”. Są one na tyle zaawansowanym etapie, że Klopp zażądał transferu nowego gwiazdora. Chodzi o Erlinga Haalanda, który – jak ostatnio zdradzili jego przedstawiciele – zawsze marzył o grze dla Los Blancos. Co jednak ważne, na taki ruch zgodził się już Perez, choć wszystko wskazuje, że nie będzie to łatwe.

Poza tym władze Realu Madryt zaakceptowały także prośbę Jurgena Kloppa ws. odejścia kilku graczy. Niemiec nie chce w swoim zespole czterech zawodników, są to: Ferland Mendy, Fran Garcia, Dani Ceballos i David Alaba. Część z nich i tak jest na wylocie z klubu, niezależnie od przyjścia byłego szkoleniowca Liverpoolu oraz Borussii Dortmund.

