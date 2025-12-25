Real Madryt obserwuje kolejną perełkę. Piłkarz z Serie A na radarze

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Honest Ahanor na liście życzeń Królewskich

Real Madryt w grudniu zdecydował się na wypożyczenie Endricka do Olympique’u Lyon. Brazylijczyk przeniósł się do Ligue 1 do końca sezonu, a francuski klub nie posiada opcji wykupu. Królewscy nie planują większych ruchów transferowych podczas zimowego okna, jednak konsekwentnie monitorują młode talenty w całej Europie z myślą o przyszłości.

Jednym z zawodników, którzy przyciągnęli uwagę władz z Santiago Bernabeu, jest Honest Ahanor. 17-letni defensor Atalanty Bergamo jest uznawany za jeden z największych talentów Serie A. Jak informuje „Defensa Central”, madrycki klub wysłał swoich skautów, by z bliska obserwowali rozwój piłkarza.

Ahanor to nominalnie środkowy obrońca. Nigeryjczyk imponuje spokojem w rozegraniu oraz znakomitymi warunkami fizycznymi. Jego szybkość i umiejętność czytania gry sprawiły, że we Włoszech coraz częściej mówi się o nim jako o przyszłym liderze defensywy. Mimo bardzo młodego wieku, Ahanor wystąpił w trakcie tego sezonu w 13 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W Pucharze Włoch zdołał nawet wpisać się na listę strzelców.

Transfer nigeryjskiego defensora do klubu z Bergamo okazał się strzałem w dziesiątkę. Atalanta zapłaciła za niego 17 milionów euro, mimo że wcześniej rozegrał zaledwie sześć meczów ligowych w barwach Genoi. Jego kontrakt z Atalantą obowiązuje do czerwca 2028 roku, a włoski klub nie ma obecnie presji sprzedażowej i z pewnością będzie chciał zatrzymać jednego ze swoich najbardziej obiecujących piłkarzy na dłużej.