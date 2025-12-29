Real Madryt obserwuje 18-latka. Nowy gracz na liście życzeń

22:24, 29. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt konsekwentnie pracuje nad wzmocnieniem linii obrony. Według Defensa Central na liście klubu pojawił się Joane Gadou, młody stoper Red Bull Salzburg, traktowany jako inwestycja na przyszłość.

Xabi Alonso
Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Gadou na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt nie ukrywa, że przebudowa defensywy jest jednym z priorytetów na kolejne okna transferowe. Obok doświadczonych zawodników klub coraz uważniej przygląda się też młodym talentom. Jednym z nich jest Joane Gadou, osiemnastoletni środkowy obrońca występujący w Red Bull Salzburg.

Jak informuje Defensa Central, Francuz trafił ostatnio na listę obserwowanych zawodników Realu. Mimo bardzo młodego wieku jest uznawany za jeden z największych defensywnych talentów. W Madrycie nie myślą jednak o nim jako o natychmiastowym rozwiązaniu problemów, lecz jako o projekcie długoterminowym.

Gadou coraz pewniej zaznacza swoją pozycję w Salzburgu i regularnie wychodzi w podstawowym składzie. Jego znakiem rozpoznawczym są warunki fizyczne. Mierzy 195 centymetrów wzrostu, dominuje w powietrzu i dobrze radzi sobie w bezpośrednich pojedynkach. Trudno go przepchnąć, a przy tym zachowuje spokój w grze.

Skauci Realu podkreślają jednak nie tylko siłę fizyczną. Zwracają uwagę na jego dojrzałość oraz rozumienie gry, rzadko spotykane u tak młodego stopera. W klubie panuje przekonanie, że ma ogromny margines rozwoju.

Na ten moment Real nie planuje przyspieszać działań. Środek obrony to kluczowa pozycja, która ma zostać wzmocniona latem, ale decyzje będą podejmowane bez pośpiechu. Klub chce dalej obserwować rozwój Gadou i sprawdzić, czy jego postęp wpisze się w długofalowy plan sportowy.

Zobacz również: Real Madryt chce się pozbyć gwiazdora. Już nie jest w planach klubu