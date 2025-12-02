28 mln euro za 18-latka? Real Madryt szykuje ofensywę transferową

20:54, 2. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Daily Mail

Real Madryt planuje kontynuować swoją strategię transferową, która opiera się na pozyskiwaniu młodych i utalentowanych zawodników. Interesujące wieści przekazał "Daily Mail".

Florentino Perez
fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt może ruszyć po Christosa Mouzakitisa

Real Madryt ma ambitny plan związany z dominowaniem nie tylko na krajowym podwórku, ale również na arenie międzynarodowej. Jednocześnie decydenci Los Blancos pracują nad wzmocnieniem drużyny. Najnowsze wieści w tej sprawie przekazało „Daily Mail”.

Źródło przekonuje, że Real ma plan, aby pozyskać Christosa Mouzakitisa. 18-latek to pomocnik broniący dzisiaj barw Olympiakosu. Może grać zarówno na pozycji „6”, jak i „8”. Po zawodnika ustawiła się już kolejka chętnych. Wcześniej pojawiały się wieści, że piłkarza chcą mieć u siebie: Atletico Madryt, AC Milan, Benfica czy FC Porto. Wydaje się jednak, że najwięcej argumentów za transferem może mieć gigant La Liga.

Mouzakitis to wychowanek greckiej ekipy, który w tej kampanii wystąpił łącznie w 16 meczach. Zdobył w nich dwie bramki. Piłkarz jest uważany za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników w greckiej piłce nożnej. Rynkowa wartość pomocnika jest szacowana na mniej więcej 15 milionów euro.

Mimo młodego wieku zawodnik ma już na swoim koncie siedem występów w reprezentacji Grecji. Real natomiast ma być na tyle poważnie zainteresowany pozyskaniem piłkarza, że może wyłożyć na taki transfer ponad 28 milionów euro.

Gdyby transakcja z udziałem Mouzakitisa doszła do skutku, to piłkarz w Realu mógłby o miejsce w składzie rywalizować z takimi graczami jak: Aurelien Tchouameni, Fede Valverde czy Eduardo Camavinga.

