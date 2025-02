fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Milos Kerkez może zostać nowym zawodnikiem Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie wciąż rywalizuje na kilku frontach. Tym samym stołeczna ekipa wciąż ma kilka szans na trofeum. Władze klubu natomiast pracują nad ewentualnym wzmocnieniem defensywy. Według informacji zamieszczonych w serwisie Fichajes.net na radarze Królewskich znalazł się defensor, broniący aktualnie barw Bournemouth.

Źródło twierdzi, że Real może spróbować latem pozyskać Milosa Kerkeza. 21-latek pokazał się już z bardzo dobrej strony na boiskach Premier League. Przemawia za nim nie tylko solidna postawa w obronie, ale też umiejętność włączenia się do gry ofensywnej.

Zobacz również: Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

21-krotny reprezentant Węgier trafił do ekipy z Vitality Stadium w lipcu 2023 roku. Kosztował wówczas blisko 18 milionów euro. Zawodnik zasilił Bournemouth, rozstając się jednocześnie z AZ Alkamaar. Ogólnie w piłkarskim CV piłkarza są też takie ekipy jak AC Milan czy Gyor oraz młodzieżowe zespoły Rapidu Wiedeń.

Aby z kolei Kerkez mógł trafić do madryckiej ekipy, to jest to uzależnione od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, jaką kwotę władze Królewskich będą gotowe przeznaczyć na transakcję. To jednak nie jedyny czynnik. Ważne jest również podejście samego zawodnika czy czułby się już gotowy na ruch do giganta La Liga.

Kerkez ma kontrakt ważny do końca czerwca z klubem z ligi angielskiej. Z kolei rynkowa wartość piłkarza wynosi 28 milionów euro. W tej kampanii Węgier wystąpił jak na razie w 29 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i cztery kluczowe podania.

Czytaj także: Szatnia Realu celowała w Messiego. Drenthe ujawnił kulisy