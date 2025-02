Szatnia Realu celowała w Messiego. Drenthe ujawnił kulisy

fot. Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Royston Drenthe

Lionel Messi pod ostrzałem lotek w Madrycie

Real Madryt od lat rywalizuje o najważniejsze trofea nie tylko w Hiszpanii z FC Barceloną. Tym samym mecze te zawsze elektryzowały, elektryzują i najpewniej w najbliższym czasie to się nie zmieni. Tymczasem w rozmowie z AS.com ciekawe kulisy, nawiązujące do niechęci do jednej z gwiazd Blaugrany ujawnił wprost były piłkarz Los Blancos.

– Gdy grałem w Realu, to nienawidziłem Barcelony – przyznał wprost Royston Drenthe.

– Zdarzało się, że na tydzień przed El Clasico, wieszaliśmy plakaty piłkarzy Barcelony w szatni. Między innymi zdjęcia Messiego… i rzucaliśmy w nich lotkami – uzupełnił Holender.

Drenthe to jednokrotny reprezentant Holandii, który bronił barw Realu z przerwami w latach 2007-2012. Łącznie wystąpił w stołecznej ekipie w 65 meczach, notując w nich cztery trafienia i pięć kluczowych podań. Największe sukcesy byłego piłkarza to między innymi mistrzostwo La Liga z Realem i Superpuchar Hiszpanii.

Drenthe w trakcie piłkarskiej kariery dwukrotnie miał okazję grać przeciwko FC Barcelonie. Po raz pierwszy w sezonie 2008/2009. Wówczas Katalończycy wygrali (2:0). Holender rozegrał całe spotkanie. Drugi występ Drenthe zaliczył już jako gracz Hercules CF w sezonie 2010/2011. W tym starciu Barca niespodziewanie przegrała (0:2), a holenderski gracz spędził na murawie 62 minuty.

