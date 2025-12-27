Real Madryt może sprzedać skrzydłowego. Giganci szykują oferty

Real Madryt może wkrótce podjąć decyzję w sprawie przyszłości Brahima Diaza. Marokańczyk znalazł się na radarze czołowych klubów z Serie A i Premier League - donosi "Defensa Central".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Brahim Diaz obserwowany przez topowe w Europie

Real Madryt sprowadził Brahima Diaza z Manchesteru City w 2019 roku za 17 milionów euro. Obecnie 26-letni skrzydłowy pełni głównie rolę rezerwowego w zespole Xabiego Alonso. Choć Marokańczyk nigdy publicznie nie narzekał na swoją pozycję w drużynie, wiele wskazuje na to, że jego znaczenie w zespole może w najbliższym czasie jeszcze się zmniejszyć.

Według serwisu „Defensa Central”, cztery kluby są gotowe do podjęcia działań, jeśli pojawi się realna szansa na transfer. Wśród zainteresowanych wymienia się Tottenham Hotspur i Aston Villę z Premier League oraz włoskich gigantów – AC Milan i Juventus Turyn. Wcześniej media donosiły o poważnym zainteresowaniu ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej.

Brahim Diaz znakomicie spisuje się na Pucharze Narodów Afryki. Marokańczyk przyczynił się do zwycięstwa nad Komorami (2:0), wpisując się na listę strzelców w 55. minucie. 26-latek strzelił gola także w drugim meczu fazy grupowej z Mali (1:1). W pierwszej połowie pewnie trafił do siatki z rzutu karnego.

W obecnym sezonie reprezentant Maroka rozegrał 18 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z hiszpańskim gigantem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Warto dodać, że Diaz w latach 2020-2023 występował w ramach wypożyczenia w barwach Milanu.