Real Madryt wkrótce może stracić ważne ogniwo. Brahim Diaz dostał propozycję przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Jeden z tamtejszych klubów oferuje pomocnikowi lukratywną umowę - donosi "OK Diario".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Brahim Diaz przeniesie się do Arabii Saudyjskiej?

Real Madryt miał ostatnio chwilowo kryzys. Podopieczni Xabiego Alonso zaliczyli trzy mecze bez wygranej, przez co w tabeli La Ligi wyprzedziła ich FC Barcelona. Królewscy zamierzają jednak jak najszybciej wrócić na fotel lidera. Już w najbliższą niedzielę popularni Los Blancos zagrają na wyjeździe z Celtą Vigo, więc liczą na dobry występ, który da im komplet punktów.

Tymczasem z obozu Realu Madryt napływają bardzo ciekawe wieści transferowe. Z informacji przekazanych przez „OK Diario” dowiadujemy się, że Xabi Alonso wkrótce może stracić ważnego zawodnika. Jak się okazuje, Brahim Diaz znalazł się w kręgu zainteresowań zespołu z Arabii Saudyjskiej. Tamtejsza drużyna poważnie traktuje postać Marokańczyka.

Wspomniane źródło zaznacza, że Brahim Diaz otrzymał propozycję lukratywnego kontraktu. Saudyjczycy zaoferowali zawodnikowi Real Madryt pensję na poziomie 120 milionów euro za pięć lat gry. Obecnie nie jest znana nazwa zespołu, który tak pragnie pozyskać Marokańczyka. Czas pokaże, czy pomocnik zdecyduje się opuścić Estadio Santiago Bernabeu.

Brahim Diaz w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań pod okiem Xabiego Alonso. Zawodnik Realu Madryt popisał się jednym trafieniem, a także zaliczył dwie asysty. Umowa pomocnika z Królewskimi obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.