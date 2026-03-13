Real Madryt liczy na transfer Floriana Wirtza. Liverpool zdecydował

Real Madryt w ostatnim czasie był mocno zainteresowany pozyskaniem Floriana Wirtza. Liverpool jednak nie ma w planach sprzedaży Niemca, o czym poinformował serwis "TEAMtalk".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool podjął decyzję; Wirtz nie jest na sprzedaż

Real Madryt w ostatnim czasie łączony jest przede wszystkim ze sporymi transferami do linii pomocy. Nie jest tajemnicą, że jeszcze za kadencji Xabiego Alonso to właśnie ta pozycja została wytypowana do koniecznego wzmocnienia. Lista nazwisk potencjalnych piłkarzy, którzy mogliby dołączyć do Królewskich jest spora, ale jednym z najmocniejszych był Florian Wirtz.

Niemiec po transferze do Liverpoolu w letnim okienku transferowym kompletnie się pogubił z formą i jest zupełnie innym graczem, niż jeszcze w Bayerze Leverkusen. Dlatego też spekulowano, że klub z Anfield Road będzie chciał się go pozbyć, a na tym skorzystać miał Real. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, jednak nic z tego. Liverpool zdecydował, że Florian Wirtz nie jest na sprzedaż, a osoby z bliskiego otoczenia klubu zdementowały plotki o transferze do Realu Madryt.

Florian Wirtz w tym sezonie rozegrał w sumie 37 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował osiem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 22-letniego reprezentanta Niemiec na 110 milionów euro. Ofensywny pomocnik The Reds ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2030 roku. Latem zapłacono za niego 125 milionów euro.

Zobacz także: Kiwior na celowniku giganta! Mogą zapłacić 35 milionów euro