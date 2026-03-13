Kiwior na celowniku giganta! Mogą zapłacić 35 milionów euro

Jakub Kiwior

Juventus zainteresowany transferem Jakuba Kiwiora

Jakub Kiwior bez dwóch zdań może być zadowolony ze swojej formy w ostatnim czasie. Właściwie od momentu dołączenia do FC Porto zyskał on sporo na pewności i potwierdził, że ma spore umiejętności. Podczas pobytu w Arsenalu nie mógł przecież liczyć na regularną grę, a musiał raczej pogodzić się z rolą rezerwowego lub zmiennika, co nie było adekwatne do jego potencjału. Cierpiała na tym także kadra, gdy defensor przyjeżdżał bez wyraźnego rytmu meczowego.

Niemniej pobyt w Portugalii może być dla Kiwiora tylko tymczasowy, bowiem Arsenal wypożyczył go do Porto z opcją wykupu. Nie jest pewne, czy zdecydują się oni na wpłacenie klauzuli, tym bardziej, że na rynku robi się coraz większe zainteresowanie potencjalnymi usługami Polaka. Według informacji przekazanych przez serwis „Tuttosport”, Jakub Kiwior znalazł się na celowniku Juventusu. Włoski gigant mógłby zapłacić za środkowego obrońcę nawet 35 milionów euro w letnim okienku transferowym.

Jakub Kiwior w tym sezonie rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka z Tychów na 27 milionów euro. 41-krotny reprezentant Polski ma ważną umowę z Kanonierami do końca czerwca 2028 roku. Łącznie w Arsenalu wystąpił blisko 70 razy. W przeszłości popularny „Kiwi” bronił barw włoskiej Spezii.

