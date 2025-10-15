Real Madryt i PSG przeprowadzą wymianę gwiazd? Brazylijski gwiazdor znalazł się na celowniku paryżan

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Endrick znalazł się na celowniku PSG

Paris Saint-Germain zamierza złożyć Realowi Madryt ofertę wymiany. Negocjacje będą ciężkie ze względu na napięte relacje obu stron po transferze Kyliana Mbappe. Dlatego Francuzi mają zamiar złożyć prostą propozycję. W zamian za Endricka są gotów oddać Fabiana Ruiza.

Hiszpan nie jest uważany za kluczowego zawodnika. Paryżanie zdają sobie sprawę, że profil 29-latka może zainteresować Królewskich, ponieważ Xabi Alonso miałby solidną opcję w środku pola.

Z kolei sytuacja Endricka zaczyna budzić coraz więcej pytań. Młody Brazylijczyk długo leczył kontuzję, a po powrocie nie odgrywa znaczącej roli. Mimo że był w kadrze meczowej, nie otrzymał jeszcze minut od Xabiego Alonso, co wywołało frustrację w jego otoczeniu.

Trener Realu tłumaczył, że zamierza korzystać z całej szerokiej kadry i wprowadzać zawodników stopniowo. Mimo to sytuacja 19-latka nie jest pewna, a PSG chce to wykorzystać.

Nasser Al-Khelaifi i Luis Enrique są zdecydowani, żeby spróbować pozyskać napastnika zimą. Dla Paris Saint-Germain to okazja, by pozyskać utalentowanego zawodnika, który w przyszłości może stać się jedną z największych gwiazd.

Fabian Ruiz rozegrał w tym sezonie osiem spotkań, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 40 milionów euro.

Zobacz także: Vinicius przedstawił swoje oczekiwania Realowi. Tyle chce zarabiać