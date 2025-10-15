Vinicius przedstawił swoje oczekiwania Realowi. Tyle chce zarabiać

Negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu Viniciusa stoją w miejscu. Jak donosi portal Le Journal du Real, brazylijski gwiazdor ma wygórowane oczekiwania finansowe.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius oczekuje znacznej podwyżki

Real Madryt chce zatrzymać Viniciusa Juniora, ale nie zamierza naruszać swoich zasad dotyczących wynagrodzeń. Według doniesień Brazylijczyk oczekuje podwyżki z 15 milionów euro rocznie do 20-25 milionów oraz premii za podpisanie umowy w wysokości 20 milionów.

Królewscy są gotowi zwiększyć pensję gwiazdora, jednak nie w takim zakresie, w jakim oczekuje otoczenie piłkarza. Obie strony prowadzą rozmowy od kilku miesięcy, ale na razie wciąż nie doszło do porozumienia.

Władze Los Blancos obawiają się, że złamanie dotychczasowych zasad doprowadziłoby do niezadowolenia w szatni. Klub ma jasno ustalony limit wynagrodzeń i dotąd nikomu nie przyznano wyższego. Dlatego ich propozycja zakłada wyższe premie, ale podstawowa pensja nie byłaby szczególnie zwiększona.

Obecny kontrakt skrzydłowego już teraz gwarantuje mu 15 milionów euro rocznie plus bonusy, które w sprzyjających okolicznościach pozwalają zarobić nawet 25 milionów euro. Agent zawodnika nalega jednak, żeby całość tej kwoty była stałym wynagrodzeniem. Na dodatek oczekuje premii za podpis, co jeszcze bardziej komplikuje rozmowy.

Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, sytuację mogą wykorzystać inni giganci, którzy chcą sprowadzić do siebie Viniciusa. Real jednak wierzy, że gwiazdor zostanie na Santiago Bernabeu i wkrótce podpisze nowy kontrakt.

